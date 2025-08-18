ONLINE: Rusové zasáhli obytný dům v Charkově. Úřady hlásí tři mrtvé, včetně malého chlapce

Ruský dronový útok na Charkov na severovýchodě Ukrajiny si v pondělí brzy ráno vyžádal nejméně tři mrtvé, včetně malého chlapce. Kromě toho bylo nejméně 17 lidí zraněno, informoval ráno starosta druhého největšího ukrajinského města Ihor Terechov. Ukrajinské úřady předtím informovaly, že při ruském úderu balistickou raketou na obytnou oblast Charkova bylo v neděli večer zraněno nejméně 11 lidí.

Následky ruského dronovéh útoku na obytný dům v Charkově, 18. srpna 2025

Charkovští hasiči bojují s požárem způsobeným ruským dronovým útokem v den, kdy se v Bílém domě mají setkat americký prezident Donald Trump a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj | Foto: Vitalii Hnidyi | Zdroj: Reuters

„Tři lidé zemřeli, včetně batolete. Dalších 17 lidí bylo zraněno, včetně šesti dětí,“ napsal na platformě Telegram starosta Terechov.

Ruský dron podle něj způsobil několik požárů v obytné budově. Podle šéfa oblastní správy Oleha Syněhubova je mezi oběťmi dvouletý chlapec a počet raněných neustále roste.

K předchozímu útoku raketou Terechov uvedl, že raketa zasáhla obytnou budovu v průmyslové čtvrti města.

Pokračování úderů

Syněhubov k němu na Telegramu uvedl, že při tomto útoku bylo zraněno nejméně 11 lidí, včetně 13leté dívky. Poničeno bylo podle něj více než deset vícepodlažních obytných budov a pět zaparkovaných automobilů. Tlaková vlna při výbuchu rozbila více než tisíc oken, dodal Syněhubov.

Při ruském útoku naváděnými leteckými bombami v severovýchodní Sumské oblasti byla zraněna 57letá žena. Poškozena tam byla nejméně desítka obytných domů a budova vzdělávací instituce, uvedly regionální úřady.

Charkov, který leží na severovýchodě Ukrajiny poblíž hranic s Ruskem, je od začátku války, kterou Moskva zahájila totální invazí v únoru 2022, terčem pravidelných ruských útoků dronů a raket.

Zatímco Rusko pokračuje v útocích na Ukrajinu, americký prezident Donald Trump se v pondělí chystá v Bílém domě přijmou ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského a zástupce některých evropských zemí. V pátek na Aljašce Trump hostil ruského prezidenta Vladimira Putina na bilaterální schůzce zaměřené na ukončení ruské války proti Ukrajině.

