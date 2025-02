ONLINE: Ruští dozorci mají instrukce nemít slitování. Ukrajinským vězňům mají dle svědků co nejvíc ublížit

V prvních týdnech po začátku ruské invaze na Ukrajinu šéf vězeňské služby v Petrohradu a Leningradské oblasti Igor Potapenko dal elitní jednotce dozorců instrukce, aby neměli slitování s ukrajinskými válečnými zajatci. Uvádí to americký The Wall Street Journal na svých internetových stránkách na základě výpovědí tří bývalých příslušníků vězeňské služby. Popsali praktiky, které vyšetřovatelé OSN označili za rozšířené a systematické mučení. Sledujeme online Moskva/Kyjev/Washington 17:47 10. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Mnoho z dozorců si údajně svoje brutální chování užívalo a často se chlubili, jaké utrpení vězňům způsobili (ilustrační foto) | Zdroj: Pixabay

Výpovědi bývalých příslušníků vězeňské služby doložily oficiální dokumenty, rozhovory s ukrajinskými vězni a člověk, který jim pomohl z Ruska uprchnout.

Rusko v noci poslalo na Ukrajinu 83 dronů. Kyjev neúspěšně útočil na rafinerii u Krasnodaru Číst článek

Potapenko prý členům elitní jednotky zvláštního nasazení na regionálním vedení vězeňské služby sdělil, že pro zajaté Ukrajince vznikl nový systém a že běžná pravidla se na ně nevztahují. Jednotky jinde v Rusku dostaly podobné instrukce.

Takto se rozjela neúprosná mašinérie brutálního mučení ukrajinských válečných zajatců, uvádí The Wall Street Journal. Dozorci jim dávali elektrické šoky do genitálií, dokud se nevybily baterie, bili vězně tak, aby jim co nejvíce ublížili, a odpírali jim lékařské ošetření, až se u týraných objevila gangréna a byla nutná amputace.

Ruští činitelé odpovědní za dodržování lidských práv v zemi neodpověděli na žádost o vyjádření, uvádí The Wall Street Journal.

Tři bývalí příslušníci vězeňské služby jsou podle WSJ součástí programu na ochranu svědků poté, co vypovídali před vyšetřovateli Mezinárodního trestního soudu (ICC). Dva byli členy jednotky zvláštního nasazení, jeden zdravotnického týmu. Uvedli, že z vězeňské služby odešli ještě dříve, než se museli do mučení zapojit, ale že zůstali v kontaktu se svými bývalými kolegy.

Článek pokračuje pod online reportáží.

Rusko má dlouhou historii krutého zacházení s vězni, v posledních dekádách ale podniklo některé kroky ke zlepšení situace ve vězeňství, včetně oddělení prvně trestaných od ostatních odsouzených. V některých regionech byly pro dozorce v důsledku dlouhodobého tlaku ochránců lidských práv zavedeny tělesné kamery. Vězeňský systém však nadále zůstává světem pro sebe, píše The Wall Street Journal.

Zvláštní jednotky vězeňské služby nejsou na rozdíl od běžných dozorců rozmístěny v jednotlivých nápravných zařízeních nastálo. Zasahují, když je potřeba, aby se vypořádaly s mimořádně nebezpečnými situacemi.

Z ruského zajetí se vrátilo 49 Ukrajinců. ‚Jejich stav je vážný, zhubli o desítky kilogramů,‘ říká ombudsman Číst článek

Při práci s ukrajinskými válečnými zajatci měli úkol spolupracovat s běžnými dozorci a řídit je. Potapenkovy instrukce z března 2022 si vyložili jako povolení používat násilí, uvedli dva bývalí členové elitní jednotky. Týrání Ukrajinců přivedli na novou úroveň v přesvědčení, že mají souhlas vedení.

V březnu 2022 Rusko také začalo připravovat svůj vězeňský systém na příchod válečných zajatců. Šéfové věznic dostali nařízení vyklidit celá patra, křídla a dokonce celé věznice, píše The Wall Street Journal s odvoláním na dokumenty a výpovědi jednoho z bývalých členů vězeňské služby.

Ruská armáda na bojišti narazila na tvrdší odpor Ukrajinců, než Moskva čekala. Také správa věznic nebyla připravená na počty zajatců, které přijdou.

Bývalí členové elitní jednotky popsali zarážející násilnosti na ukrajinských válečných zajatcích. Mnoho z dozorců si údajně svoje brutální chování užívalo a často se chlubili, jaké utrpení vězňům způsobili. To podle The Wall Street Journal potvrdil i 25letý bývalý zajatec Andrij Jehorov, který byl vězněn v Brjanské oblasti. „(Dozorci) byli nadšení, slyšel jsem, jak se smáli, zatímco my jsme naříkali bolestí,“ vzpomíná.

Odmítají sloužit Putinovi. Dezertér musí jednat rychle, v Rusku je kriminálníkem, popisuje člen Jděte lesem Číst článek

V ruských vězeních strávil asi 30 měsíců, na svobodu se dostal během výměny zajatců loni v říjnu. Při lékařské prohlídce se ukázalo, že má zlomených pět obratlů. Léčí se a setkal se s psychologem. Ale je skeptický ohledně toho, že mu dokáže pomoci. „Když jste neprošli tím samým jako já, nedokážete mi pomoci,“ říká.

Násilí má pro ruské úřady svůj účel, shodují se bývalí členové jednotky zvláštního nasazení a lidskoprávní aktivisté. Má sloužit tomu, aby zajatci byli poddajnější při výsleších a aby ztratili vůli bojovat. Výslechy se někdy zaměřily na získávání přiznání k válečným zločinů nebo na získávání operativních informací od vězňů, kteří měli málo sil klást odpor, protože zažili mimořádnou brutalitu.

Bývalí členové jednotky zvláštního nasazení žijí na utajovaných místech a museli ukončit kontakty se všemi lidmi, které znali celý život. Jeden z nich deníku The Wall Street Journal řekl, že byl vždy ruským vlastencem a nikdy nechtěl žít jinde než v Rusku. Tvrdí však, že když začala invaze na Ukrajinu, nemohl v zemi zůstat nebo mlčet. Vypovídat před ICC považuje za jeden ze způsobů, jak napomoci spravedlnosti.