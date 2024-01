ONLINE: Ruští vězni už nedostávají po půl roce v boji na Ukrajině milost, ale jen podmíněné propuštění

Ruským vězňům už úřady neslibují za účast v bojích na Ukrajině milost, jako tomu bylo dříve, ale jen podmíněné propuštění. Nově je také do bojů vysílají až do konce takzvané speciální vojenské operace, což je ruské oficiální označení pro válku na Ukrajině. Uvedla to stanice BBC ve svém ruskojazyčném vydání.

