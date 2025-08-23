ONLINE: ‚S Trumpem se objevilo světlo na konci tunelu.‘ Putin věří v obnovení vztahů s USA
Ruský prezident Vladimir Putin v pátek prohlásil, že vidí světlo na konci tunelu ve vztazích Ruska s USA. A doufá, že první kroky jsou základem jejich úplného obnovení. Uvedl to při návštěvě ruského jaderného výzkumného centra, když odpovídal na otázky novinářů, informuje agentura Reuters.
„Jsem přesvědčen, že vůdčí schopnosti současného prezidenta Donalda Trumpa jsou dobrou zárukou, že se vztahy obnoví,“ uvedl ruský lídr, podle kterého zůstávají Spojené státy a Rusko po summitu na Aljašce v kontaktu.
Trump se na Aljašce před týdnem setkal se svým ruským protějškem, aby hovořili o možnostech ukončení války na Ukrajině.
„S příchodem prezidenta Trumpa se podle mě konečně objevilo světlo na konci tunelu. A nyní jsme měli velmi dobré, smysluplné a upřímné setkání na Aljašce,“ řekl Putin. „Další kroky nyní závisí na vedení Spojených států,“ dodal podle agentury Reuters.
Trumpovy sankce?
Americký prezident Donald Trump v pátek novinářům v Bílém domě řekl, že do dvou týdnů by mělo být jasné, zda došlo k pokroku ve snahách ukončit válku na Ukrajině, přitom se zmínil o možnosti uvalit další sankce proti Rusku.
Trump také dodal, že akty podobné útoku na tovární haly americké firmy Flex vyrábějící elektronické součástky v Mukačevu na západě Ukrajiny ho vůbec netěší. K uspořádání mírových rozhovorů mezi Ukrajinou a Ruskem uvedl, že tu hlavně musí být vůle válčících stran.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj viní Moskvu, že dělá vše pro to, aby se schůzka mezi ním a ruským prezidentem Vladimirem Putinem neuskutečnila. Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov prohlásil, že šéf Kremlu je podle něj připravený se setkat, ale až bude připravena agenda summitu.
K tanci je podle Trumpa vždy potřeba chuť obou partnerů. Rád by byl součástí dvoustranné schůzky Putina a Zelenského, ale možná bude podle něj lepší, aby se jí nezúčastnil. Mezitím připustil, že ruský prezident nemusí být ochoten uzavřít dohodu, podotkla agentura Reuters.