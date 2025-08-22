ONLINE: Schůzka Putina a Zelenského se neplánuje, řekl Lavrov. Kyjev zkritizoval za odmítání ústupků
Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov řekl stanici NBC News, že se neplánuje schůzka mezi prezidentem Vladimirem Putinem a jeho ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským. Šéf Kremlu je podle něj připraven se setkat s ukrajinským vůdcem, až bude připravena agenda summitu, což prý nyní není.
Zelenskyj v pátek podle agentury Reuters obvinil Moskvu, že dělá vše pro to, aby se schůzka mezi ním a Putinem neuskutečnila, a vyzval spojence Kyjeva k novým sankcím vůči Rusku, pokud Moskva neprojeví ochotu ukončit invazi do jeho země.
Zelenskyj na společné tiskové konferenci s generálním tajemníkem NATO Markem Ruttem v Kyjevě uvedl, že diskutovali o bezpečnostních zárukách pro Ukrajinu od některých států, které by podle něj měly být podobné článku 5 Severoatlantické aliance, jenž považuje útok na jednoho člena obranného uskupení za útok proti všem.
Rutte prohlásil, že spojenci NATO a Ukrajina pracují na tom, aby zajistili, že bezpečnostní záruky pro Ukrajinu budou na takové úrovni, aby se Rusko už nikdy nepokusilo zemi znovu napadnout. Podílet se na nich podle něj bude Evropa a Spojené státy. „Nezbytné budou robustní bezpečnostní záruky a na jejich definování nyní pracujeme,“ řekl šéf NATO.
‚O Rusku bez Ruska‘
Lavrov ve čtvrtek obvinil evropské spojence Ukrajiny ze snahy podkopat údajný pokrok dosažený na americko-ruském summitu na Aljašce, kde před týdnem prezidenti Donald Trump a Vladimir Putin hovořili o možnostech ukončení rusko-ukrajinské války. Podle Reuters vyjádřil znepokojení nad tím, že evropští lídři diskutovali o bezpečnostních zárukách pro Ukrajinu bez zapojení Ruska.
Případná přítomnost evropských vojáků na ukrajinském území je pro Rusko zcela nepřijatelná, řekl podle agentury AFP Lavrov s tím, že to označil za „zahraniční intervenci“. Bylo to přitom Rusko, které 24. února 2022 zahájilo invazi na Ukrajinu a její části ruští vojáci okupují, napadená země se od té doby se západní pomocí brání. Lavrov zároveň obvinil Ukrajinu, že nemá zájem o dohodu o trvalém míru.
V rozhovoru pro NBC News šéf ruské diplomacie tvrdil, že ukrajinský prezident odmítl Trumpovy navrhované podmínky k dohodě. „Prezident Trump po Anchorage navrhl několik bodů, které sdílíme a s některými z nich jsme souhlasili... abychom projevili určitou flexibilitu,“ řekl Lavrov, který poté jmenoval například to, že Ukrajina nevstoupí do NATO nebo diskuzi o územních otázkách.
Otázka schůzky
„Zelenskyj na vše řekl ne,“ prohlásil ruský vrcholný diplomat s odkazem na pondělní schůzku, kdy se ve Washingtonu setkali Zelenskyj s Trumpem a některými evropskými představiteli.
Bílý dům usiluje o summit ukrajinského a ruského prezidenta, se kterým Zelenskyj souhlasil, ale z Moskvy podle NBC News přicházejí signály, že Kreml se schůzkou nespěchá. „Putin je připraven se setkat se Zelenským, až bude připravena agenda summitu, ale tato agenda vůbec připravena není,“ řekl Lavrov.
Zelenskyj už dříve opakovaně vyjádřil ochotu sejít se s Putinem a tento týden podle agentury Reuters řekl, že by Kyjev uvítal silnou reakci Washingtonu, pokud by se s ním Putin nebyl ochoten setkat na bilaterální schůzce. Trump mezitím připustil, že ruský prezident nemusí být ochoten uzavřít dohodu, podotkl Reuters.