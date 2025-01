ONLINE: Severokorejští vojáci před dvěma týdny opustili frontu. Utrpěli těžké ztráty, míní Ukrajina

Ukrajina se domnívá, že severokorejští vojáci byli staženi z bojiště v Kurské oblasti kvůli těžkým ztrátám, které utrpěli v bojích s ukrajinskými silami regionu na západě Ruska. Uvedla to v pátek agentura AFP. Na možnou přestávku v nasazení severokorejských sil nejprve upozornil americký list The New York Times (NYT).

Kyjev 16:51 31. ledna 2025