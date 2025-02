ONLINE: Severokorejští vojáci se vrátili na bojiště. Znovu útočili v Kurské oblasti, uvedl Zelenskyj

„Došlo k novým útokům v oblastech operace v Kurské oblasti, opět se zapojila ruská armáda a severokorejští vojáci,“ řekl Zelenskyj ve svém pravidelném večerním projevu.

Kyjev na konci ledna uvedl, že severokorejští vojáci byli staženi z bojiště v Kurské oblasti kvůli těžkým ztrátám, které utrpěli v bojích s ukrajinskými silami.

Severokorejci už nebojují v Kurské oblasti. Podle Kyjeva byli staženi kvůli těžkým ztrátám Číst článek

„V posledních třech týdnech jsme nezaznamenali, ani nezjistili žádnou aktivitu nebo ozbrojené střety se Severokorejci. Proto se domníváme, že byli staženi kvůli těžkým ztrátám, které utrpěli,“ řekl tehdy mluvčí ukrajinských speciálních sil, plukovník Oleksandr Kindratenko.

Do Kurské oblasti na počátku loňského srpna překvapivě vpadly ukrajinské jednotky. Ruským silám se je dosud nepodařilo vytlačit zpět za hranice, a to ani za pomoci vojáků vyslaných z KLDR. Jejich počet ukrajinská rozvědka odhadovala na asi 11 000. Do boje byli nasazeni loni na přelomu října a listopadu.

Kyjev a jeho spojenci se obávali významné eskalace války. Ale během tří měsíců řady Severokorejců prořídly na polovinu, tvrdí hlavní ukrajinský velitel, generál Oleksandr Syrskyj.