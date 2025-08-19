ONLINE: Skončilo jednání v Bílém domě. Do dvou týdnů se mohou sejít Zelenskyj s Putinem, říkají lídři
Ukrajina je připravena jednat se šéfem Kremlu Vladimirem Putinem v jakémkoliv formátu. Schůzka by se měla uskutečnit bez jakýchkoliv předběžných podmínek, řekl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj podle tiskových agentur po jednání v Bílém domě s americkým prezidentem Donaldem Trumpem a představiteli klíčových evropských zemí a zástupci Severoatlantické aliance a Evropské unie.
O územních otázkách by se mělo podle ukrajinského prezidenta rozhodnout při jednáních mezi Ruskem a Ukrajinem.
Ukrajina nepotřebuje přestávku v bojích, ale skutečný mír, prohlásil Zelenskyj, jehož země se čtvrtým rokem s pomocí Západu brání ruské agresi. Ke vpádu ruských vojsk do sousední země v únoru 2022 dal rozkaz právě Putin, který tím rozpoutal nejkrvavější konflikt v Evropě od druhé světové války.
Detaily bezpečnostních záruk pro Ukrajinu by měly být vypracovány během deseti dnů, řekl Zelenskyj, podle kterého z americké strany zazněl důležitý signál, že by USA měly být součástí bezpečnostních záruk a měly by je koordinovat. Také uvedl, že Ukrajina nabídla, že koupí americké zbraně za přibližně 90 miliard dolarů (asi 1,9 bilionu Kč).
Schůzku mezi vůdci obou znepřátelených zemí domlouval americký hostitel Trump v telefonátu s Putinem o přestávce v jednání se Zelenským a evropskými představiteli, po bilaterálním jednání ukrajinského a ruského prezidenta má následovat třístranná schůzka s Trumpovou účastí. Místo ještě nebylo stanoveno.
„Americký prezident hovořil s ruským prezidentem telefonicky a dohodl se, že se v příštích dvou týdnech uskuteční schůzka mezi ruským a ukrajinským prezidentem,“ řekl německý kancléř Friedrich Merz novinářům po jednání v Bílém domě. Trump souhlasil s tím, že následně svolá další, třístrannou schůzku, aby jednání mohla skutečně začít, dodal Merz.
Podle Zelenského to byla ruská strana, která navrhla nejprve dvoustrannou rusko-ukrajinskou schůzku, s následným třístranným jednáním.
Jednání v Bílém domě následovalo po páteční schůzce Trumpa s Putinem na Aljašce.