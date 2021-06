ONLINE: Mělo o ni mít zájem milion lidí, předpoklad nevyšel. Slovensko prodá 160 tisíc dávek Sputniku V

Slovensko prodá a daruje většinu svých dávek ruské vakcíny proti covidu-19 Sputnik V. O nevyužité vakcíny má zájem například Argentina nebo balkánské státy. Rozhodla o tom vláda kvůli nízkému zájmu obyvatelstva. Na pětimilionovém Slovensku teď na tuto vakcínu čeká zhruba 14 tisíc lidí. Nákup 200 tisíc dávek ruské vakcíny úřady začátkem března obhajovaly zájmem zhruba milionu lidí. Aby se látka nezkazila, je nutné ji použít nejpozději v srpnu. Sledujeme online Bratislava 13:50 23. června 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ruská vakcína Sputnik V | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Slovensko na začátku března dovezlo první zásilku 200 tisíc dávek ruské očkovací látky, která vystačí pro očkování 100 tisíc lidí.

Vláda premiéra Eduarda Hegera na konci května uložila ministrovi zdravotnictví Vladimírovi Lengvarskému, aby od 7. června očkování umožnil. Pro účely očkování Sputnikem V bylo vyhrazeno osm center, po jednom v každém z krajů.

Jako první v Žilině dostal látku místní obyvatel Igor Koník. Novinářům řekl, že ruské vakcíně důvěřuje, protože byla vyvinuta v zemi s dlouholetou tradicí očkovacích látek. K očkování se registroval v pátek, o den později dostal termín.

Krize vlády a demise

Okolnosti nákupu Sputniku V vedly k vládní krizi a demisi tehdejšího premiéra a nynějšího ministra financí Igora Matoviče. Opozice, ale také kolegové z vlády či prezidentka Zuzana Čaputová Matoviče kritizovali za nestandardní nákup ruské vakcíny, která do současnosti nezískala osvědčení Evropské lékové agentury (EMA).

Pouze pro mladší 60 let

Ruskou vakcínu zatím mohou dostat všichni dospělí lidé do věku 60 let. Matovič to minulý týden kritizoval. Ministerstvo zdravotnictví reagovalo, že se řídí informacemi od výrobce vakcíny. Úřad ale dostal nové údaje, které analyzuje.

Slovensko už na začátku března dovezlo první zásilku 200 tisíc dávek ruské očkovací látky, která vystačí pro očkování 100 tisíc lidí, a podle smlouvy by Bratislava mohla odebrat až dva miliony dávek.

Aspoň první dávku některé z vakcín proti covidu-19 dostalo na Slovensku dosud 1,81 milionu lidí, tedy třetina celkového počtu obyvatel. Země v současnosti používá hlavně vakcíny od firem Pfizer/BioNTech a Moderna. Očkování nových zájemců vakcínou od společnosti AstraZeneca úřady v květnu pozastavily hlavně kvůli nedostatečným dodávkám této očkovací látky.