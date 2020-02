Volební místnosti na Slovensku se otevřely. Průzkumy favorizovaný Matovič kandiduje ze 150. místa

Slováci a Slovenky začínají vybírat nové složení 150členného parlamentu. Svůj hlas může až do 22.00 odevzdat necelých 4,5 milionu voličů, a to včetně rekordního počtu těch, kteří žijí v zahraničí. Krátce po desáté hodině večer budou známy první předběžné výsledky. Ty ukážou, zda se po letech bude přepisovat politická mapa Slovenska. Praha/Bratislava 7:00 29. února 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Slováci v sobotu zvolí 150 nových poslanců do Národní rady Slovenské republiky. | Foto: David W. Cerny | Zdroj: Reuters

Směr expremiéra Roberta Fica sice po 12 letech u moci slibuje zodpovědnější změnu, tou největší změnou těchto voleb ale může být, že poprvé od roku 2006 nebude nejsilnější stranou.

Prvenství ohrožuje hnutí Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti (OĽaNO). V posledním předvolebním průzkumu agentur AKO a Focus z 26. února, který ale na Slovensku kvůli moratoriu nebyl zveřejněn, by hnutí získalo 19,1 % hlasů.

Jeho předseda Igor Matovič cílí na jediné téma - boj proti korupci - a podle předvolebních průzkumů mu to vychází. Sám Matovič kandiduje z posledního 150. místa, k mandátu mu tedy musí pomoci preferenčními hlasy přímo voliči.

Na druhé místo s 15,6 % průzkum odsunul vládní Směr. Třetí místo by pak obsadili Kotlebovci. Do sněmovny by se podle průzkumu dostalo celkově sedm stran, hnutí a koalic.

Historicky poprvé ve slovenských parlamentních volbách kandiduje bývalý prezident Andrej Kiska a jeho strana Za lidi.

Podle posledního průzkumu by křeslo v Národní radě nezískala maďarská menšina. Strana MOST-Híd by nepřekročila potřebnou 5% hranici, byť nyní má v parlamentu 11 poslanců. Na mandát by nedosáhlo ani maďarské MKO-MKS anebo Slovenská národní strana, která je momentálně součástí vládní koalice.