ONLINE: Spěch překáží politice, vzkázal Lavrov Američanům. Odmítl se vzdát elektrárny

Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov odmítl americký návrh, že Spojené státy převezmou od Ruska kontrolu nad okupovanou Záporožskou jadernou elektrárnou, největší svého druhu v Evropě. V rozhovoru poskytnutém americké televizní stanici CBS News také prohlašoval na adresu amerických návrhů na ukončení války Ruska proti Ukrajině, že spěch překáží „skutečné politice“. Washington 19:36 27. dubna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov odmítl americký návrh (ilustrační foto) | Foto: Tatyana Makeyeva | Zdroj: Reuters

CBS News, která ve čtvrtek odvysílala část rozhovoru, v neděli zveřejnila úplný přepis interview a z Lavrovových vyjádření citují další média, včetně britské stanice BBC.

Rusko je připravené na dohodu o Ukrajině. Potřebujeme doladit detaily, tvrdí Lavrov Číst článek

„Chápeme, chápeme tu netrpělivost, protože to je v americké kultuře, že vytváříte očekávání a okolo těchto očekávání zvyšujete napětí,“ uvedl Lavrov v odpovědi na výstrahy šéfa americké diplomacie Marka Rubia, že se USA stáhnou z vyjednávání, pokud se rychle nepodaří dosáhnout výsledků.

„To nepomáhá zapojit se do skutečné politiky. Ale v našem případě, jak už jsem řekl, jsme připraveni k dialogu, připraveni k rozhovorům a nechceme začít sázkou na neúspěch. To by byla známka špatné dohody,“ dodal.

Záporožská jaderná elektrárna

Lavrov hovořil s novinářkou CBS News na dálku a odpovídal anglicky. Ministra se také zeptala, zda by Moskva byla ochotna předat USA kontrolu nad Záporožskou jadernou elektrárnou, kterou okupují ruští vojáci. Jde o bod mírového plánu navrženého Bílým domem, poznamenala BBC.

„Ne, nikdy jsme takovou nabídku nedostali. Ale pokud se tak stane, vysvětlíme, že Záporožskou jadernou elektrárnu řídí ruská státní společnost Rosatom,“ odvětil Lavrov a dodal, že elektrárna je „ve velmi spolehlivých rukou“.

„Ničí Trumpovy plány?“ nadepsal server RBK-Ukrajina zprávu o Lavrovově interview, ve kterém podle státní agentury TASS prohlásil, že Rusko je připraveno usilovat o „rovnováhu zájmů“ s USA na Ukrajině, ale nechce jim předat okupovanou elektrárnu.

Ukrajinský server také poznamenal, že Trumpův mírový plán obsahuje i další sporné momenty, a to především to, že USA by de iure uznaly za součást Ruska ukrajinský poloostrov Krym, anektovaný Moskvou.