ONLINE: Střela z ruského útoku na Kyjev měla podle Zelenského díly i z USA. Vyšetřování pokračuje

Balistická raketa severokorejské výroby, kterou Rusko při útoku na Kyjev v noci na čtvrtek zabilo dvanáct lidí, obsahovala přinejmenším 116 zahraničních dílů včetně těch ze Spojených států. V pátek to na síti X napsal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. To, že střelu vyrobila KLDR, oznámil Zelenskyj už ve čtvrtek. Sledujeme online Kyjev 18:35 25. dubna 2025

„Vyšetřování všech podrobností o střele pokračuje. Už je ale jisté, že balistická střela pocházela ze Severní Koreje,“ napsal Zelenskyj. „Střela, která zabila civilisty v Kyjevě, obsahovala nejméně 116 součástí pocházejících z jiných zemí, většina z nich byla naneštěstí vyrobena americkými společnostmi,“ upřesnil.

Zelenskyj k útoku na Kyjev uvedl, že vedle dvanácti mrtvých utrpělo zranění takřka 90 lidí, z nich přes 30 zůstává v nemocnicích. „Záchranné operace na místě byly dokončeny teprve dnes,“ dodal.

Ukrajinský prezident ve svém příspěvku kritizoval fakt, že kvůli nedostatečnému zahraničnímu tlaku může Rusko dovážet střely a další zbraně, které pak používá ve válce proti Ukrajině. Odsoudil také to, že slabý tlak na KLDR umožňuje této totalitní zemi balistické rakety vyrábět.

Agentura Reuters v nedávném článku informovala, že KLDR sice poskytla Moskvě vojáky, aby pomohli vytlačit ukrajinská vojska z Kurské oblasti na západě Ruska, ale že mnohem významnější je přísun severokorejské výzbroje a munice proudící na východní frontu.

Do předních linií se tak za posledních dvacet měsíců dostaly miliony severokorejských dělostřeleckých granátů.

Jednání Putina s Witkoffem

Páteční tříhodinové jednání ruského prezidenta Vladimira Putina s vyslancem amerického prezidenta Donalda Trumpa Stevem Witkoffem bylo konstruktivní a užitečné, prohlásil podle agentur Putinův poradce Jurij Ušakov. Podle ruské agentury RIA Novosti doplnil, že debata se týkala i možného obnovení přímých rozhovorů mezi Ruskem a Ukrajinou.

Administrativa prezidenta Trumpa se snaží domluvit zastavení války, kterou Rusko rozpoutalo v únoru 2022 invazí na Ukrajinu.

Jednání podle Ušakova sblížilo postoje Moskvy i Washingtonu nejen v otázce Ukrajiny, ale také u řady dalších mezinárodních témat.

Putin a Witkoff se setkali ve chvíli, kterou Trump označil za klíčovou v diplomatické snaze ukončit válku Ruska proti Ukrajině.

Server Axios před dvěma dny napsal, že americký návrh mírového plánu, podle kterého by USA de iure uznaly ukrajinský poloostrov Krym za součást Ruska a de facto také okupované části Luhanské, Doněcké, Chersonské a Záporožské oblasti, vznikl poté, co Witkoff před týdnem jednal s Putinem. Ten nabídl Witkoffovi podle informací deníku Financial Times zastavení ruské invaze na současné frontové linii.

Ukrajina možnost uznání Krymu jako součásti Ruské federace jednoznačně odmítá. Také v hlavních městech řady evropských zemí je americký plán vnímán jako příliš ve prospěch Moskvy, která válku rozpoutala svou invazí do sousední země.

Trump ve středu uvedl, že se domnívá, že Spojené státy s Ruskem už mají dohodu o ukončení války na Ukrajině a že zbývá uzavřít dohodu s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským.

Později Trump prohlásil, že USA vyvíjejí na Rusko silný tlak, aby uzavřelo dohodu o příměří, ale že o ni musí mít zájem také Ukrajina. Moskva podle Trumpa už učinila „dost velký ústupek“, když nabídla, že se přestane snažit ovládnout celou Ukrajinu.