ONLINE: Summit Trumpa s Putinem musí zachovat evropské i ukrajinské bezpečnostní zájmy, řekl Merz
Při pátečním jednání amerického prezidenta Donalda Trumpa s ruským prezidentem Vladimirem Putinem musí být zachovány evropské a ukrajinské bezpečnostní zájmy. Po středeční videokonferenci evropských politiků včetně ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského s Trumpem to řekl německý kancléř Friedrich Merz. Evropané si podle něj přejí, aby Trump při jednání s Putinem uspěl. Podle Zelenského si ale ruský prezident mír na Ukrajině nepřeje.
Německý kancléř Merz svolal na středu tři videokonference. První z nich se zúčastnili on, Zelenskyj, francouzský prezident Emmanuel Macron, britský premiér Keir Starmer, italská premiérka Giorgia Meloniová, finský prezident Alexander Stubb a polský premiér Donald Tusk.
Připojili se k nim také předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová, předseda Evropské rady António Costa a generální tajemník NATO Mark Rutte.
Politici na schůzce ladili pozici na následující schůzku s Trumpem a jeho viceprezidentem J. D. Vancem. Při jednání s Američany Polsko podle prezidentské kanceláře zastupoval prezident Karol Nawrocki.
Podle Merze bylo jednání s americkým prezidentem konstruktivní. Dodal, že Evropa dělá vše, co je v jejích silách, aby „nastavila výhybku správným směrem“.
Prioritou podle něj je, aby na pátečním summitu na Aljašce byly zachovány evropské a ukrajinské bezpečnostní zájmy. Evropané si podle Merze přejí, aby jednání byla úspěšná a vedla k příměří na Ukrajině. Německý kancléř zároveň vyloučil právní uznání okupace ukrajinských území Ruskem. „Hranice v Evropě se nesmějí posouvat násilím,“ řekl.
Pokud se na rusko-americkém summitu nepodaří dosáhnout pokroku, je podle Merze nutné zvýšit na Rusko tlak. Zelenskyj, který ve středu dorazil do Berlína a vystoupil s Merzem na tiskové konferenci, řekl, že by měly být na Rusko uvaleny další sankce. Zároveň dodal, že si podle něj Putin mír nepřeje.
„Řekl jsem americkému prezidentovi a všem našim evropským kolegům, že Putin blafuje,“ řekl ukrajinský prezident. Zároveň ujistil, že je ochoten zúčastnit se třístranného jednání s Putinem a Trumpem.
Evropané se podle Merze s Trumpem mimo jiné dohodli, že po setkání s Putinem šéf Bílého domu o výsledcích informuje nejprve Zelenského a potom i evropské politiky. „Máme naději, že nastane mír,“ řekl také Merz. „Chceme, aby se jednalo ve správném pořadí. Příměří musí stát na začátku,“ dodal. Ukrajina ale podle něj také potřebuje robustní bezpečnostní garance. Ve středu se o nich ale mluvilo jen krátce.
Po jednání Evropanů s Trumpem a po tiskové konferenci je na programu třetí středeční videokonference, na které budou účastníci virtulání schůzky s Američany informovat o jejím výsledku členy takzvané koalice ochotných, tedy skupiny států, které aktivně podporují Ukrajinu v jejím boji proti ruské agresi. Její součástí je také Česko, za které se virtuální schůzky zúčastní premiér Petr Fiala.