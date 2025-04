ONLINE: Tělo papeže Františka uloží do rakve v pondělí večer. Na náměstí svatého Petra míří věřící

Tělo papeže Františka bude uloženo do rakve v pondělí v osm hodin večer. Oznámil to podle agentur Vatikán. Kardinál komoří Kevin Farrell také oficiálně prohlásí papeže za mrtvého. Pohřeb se uskuteční do devíti dnů, konkrétní datum nebylo ještě stanoveno. Na náměstí svatého Petra se začali shromažďovat věřící, mnohé smrt Františka překvapila i zarmoutila.

Vatikán 13:58 21. dubna 2025