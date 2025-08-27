ONLINE: Trosky ukrajinského dronu způsobily požár v Rostově na Donu. Ruské útoky si vyžádaly dva mrtvé
Trosky ze zničeného ukrajinského dronu způsobily požár na střeše bytového domu v ruském městě Rostov na Donu, což si vyžádalo evakuaci patnácti obyvatel, uvedl ve středu guvernér Rostovské oblasti Jurij Slyusar. Informovala o tom agentura Reuters. Ruské útoky na Ukrajinu si za poslední den vyžádaly nejméně dvě civilní oběti a nejméně 28 zraněných, uvedly regionální úřady.
„Nejdůležitější je, že nikdo nebyl zraněn,“ uvedl Slyusar na aplikaci Telegram a dodal, že požár byl uhašen. Ruské protivzdušné jednotky zničily přes noc 26 ukrajinských dronů, z toho patnáct nad Rostovskou oblastí, uvedlo ruské ministerstvo obrany na Telegramu.
Slyusar doplnil, že drony byly sestřeleny v sedmi různých okresech v regionu, přičemž padající trosky poškodily střechy a fasády několika obytných domů.
Ruské útoky na Ukrajinu si za poslední den vyžádaly nejméně dvě civilní oběti a nejméně 28 zraněných, uvedly regionální úřady. Ukrajinské síly sestřelily 74 z 95 dronů, které Rusko vypustilo během noci, informovalo ukrajinské letectvo. Dvacet jedna dronů zasáhlo devět různých míst.
Rusko zahájilo masivní útok dronů na Sumy, čímž poškodilo místní infrastrukturu. Úřady oznámily přerušení dodávek elektřiny a vody ve městě.
Obě strany popírají, že by ve válce, kterou Rusko zahájilo v únoru 2022 invazí na Ukrajinu, útočily na civilisty.