Velice produktivní setkání, chválil Trump summit na Aljašce. Co s Putinem projednal, neřekl
Setkání amerického prezidenta Donalda Trumpa a ruské hlavy státu Vladimira Putina hodnotí oba aktéři za přínosné a konstruktivní. Trump mluvil o „skvělém pokroku“ a i jeho protějšek si jednání pochvaloval. Na čem se ale dohodli, ani jeden z nich neřekl. Prezident USA jen sdělil, že se závěry seznámí ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského a šéfa NATO Marka Rutteho.
Páteční setkání obou hlav států bylo podle Putina konstruktivní. Výběr Aljašky k jednání mělo podle něj logický význam vzhledem ke sdílené historii obou zemí na jejím území.
„Věřím, že jsme měli velmi produktivní jednání. Na hodně bodech jsme se shodli... Ale není žádná dohoda, dokud není dohoda. Zavolám NATO a prezidentovi Zelenskému, neboť je to nakonec na nich (Ukrajině), jestli s nimi budou souhlasit... Opravdu jsme dnes udělali velký pokrok,“ řekl po jednání Donald Trump. Dodal ale, že v „pravděpodobně nejdůležitější“ části jednání ke shodě nedošlo.
Trump během svého krátkého výstupu také zdůraznil svůj dobrý vztah k Putinovi. Problémy, které se v jeho vztahu s Putinem a ve vztahu Spojených států a Ruska naskytly, svedl na hoaxy.
„Vždycky jsem měl dobrý vztah s Vladimirem. Museli jsme se vypořádat s „Rusko, Rusko, Rusko, hoaxem," ale on (prezident Putin) to chápal. On věděl, že je to hoax, a já věděl, že je to hoax,“ dodal.
Podle Putina může válka na Ukrajině skončit jedině, když dojde k odstranění jejích primárních příčin. „Situace na Ukrajině souvisí se zásadním ohrožením naší bezpečnosti… věříme, že pokud chceme, aby dohoda vydržela, musíme odstranit všechny základní příčiny toho konfliktu,“ dodal.
Na konci výstupu pozval Putin Trumpa na další budoucí jednání do Moskvy. Obě hlavy států odešly, aniž by zodpověděly jediný dotaz přítomných novinářů.
Ruského prezidenta na summitu podpořili ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov a Putinův poradce Jurij Ušakov. Trumpa podpořil ministr zahraničí Spojených států amerických Marco Rubio a americký zmocněnec Steve Witkoff.
Rusko napadlo Ukrajinu v únoru 2022. Jedním ze základních argumentů Kremlu pro okupaci je přitom snaha o „demilitarizaci a denacifikaci“ Ukrajiny. Ukrajinskou vládu nazval nacistickou a závislou na drogách. Následně do cílů okupace také zahrnul snahu zajistit, aby Ukrajina nevstoupila do NATO.
Kromě šíření nepodložených informaci o nacistické Ukrajině také pokřivoval dějiny, přičemž opakovaně tvrdil, že Rusové a Ukrajinci jsou stejný národ a že je Ukrajina „umělý stát“, upozorňuje BBC.