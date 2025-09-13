ONLINE: Trump je připraven uvalit zásadní snakce na Rusko. Požaduje však součinnost všech států NATO

Americký prezident Donald Trump je připraven uvalit zásadní sankce na Rusko, pokud tak učiní všechny státy Severoatlantické aliance a pokud od Moskvy přestanou kupovat ropu. Válka pak skončí rychle, napsal Trump na sociální síti Truth Social. Pokud NATO neučiní, jak chce, tak podle něj jen plýtvá jeho časem. Prezident Spojených států také poznamenal, že je to válka bývalé hlavy USA Joea Bidena a jeho ukrajinského protějšku Volodymyra Zelenského.

„Jak víte, odhodlání NATO vyhrát bylo dosud mnohem menší než 100 procent a nákupy ruské ropy některými státy byly šokující,“ napsal Trump v příspěvku, který nadepsal jako dopis zaslaný všem státům NATO a celému světu.

Výrazně to oslabuje vaši vyjednávací pozici a vyjednávací sílu vůči Rusku. Každopádně jsem připraven „jít do toho“, až budete připraveni vy,“ dodal prezident.

Dále vyjádřil přesvědčení, že takovýto postup by spolu se cly ve výši 50 až 100 procent na Čínu byl velmi nápomocný k ukončení tohoto „vražedného, ale nesmyslného“ konfliktu.

Peking má podle Trumpa, který v minulosti sliboval ukončení války do 24 hodin od nástupu do funkce, na Moskvu velký vliv.

Další Trumpův planý slib?

„Pokud NATO učiní, jak říkám, skončí válka rychle,“ napsal rovněž prezident USA, který už Moskvě opakovaně hrozil tvrdými sankcemi, ale nikdy k nim nepřistoupil, a to navzdory vypršení ultimát z jeho strany. „Pokud ne, tak jen plýtváte mým časem, energií a penězi Spojených států,“ doplnil.

Trump zároveň nijak nezmínil šéfa Kremlu Vladimira Putina, který konflikt před více než třemi a půl roky rozpoutal.

Evropská komise (EK) chce v posledních týdnech prosadit postupné zastavení dovozu ruského plynu a ropy do EU, proti se ale staví Slovensko či Maďarsko.

