ONLINE: Trump je ‚velmi rozzlobený‘ na Putina kvůli příměří. Hrozí 50procentními cly na ropu

Americký prezident Donald Trump v rozhovoru s televizí NBC News řekl, že je velmi rozzloben na ruského prezidenta Vladimira Putina za jeho slova o legitimitě a budoucnosti ukrajinské hlavy státu Volodymyra Zelenského. Rusku pohrozil tvrdými opatřeními týkajícími se ropy, pokud se nezastaví krveprolití na Ukrajině. Washington 16:47 30. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Trump se snaží zprostředkovat příměří ve válce, kterou zahájilo Rusko a která už trvá přes tři roky | Foto: Evelyn Hockstein | Zdroj: Reuters

„Pokud Rusko a já nebudeme schopni dosáhnout dohody na zastavení krveprolití na Ukrajině a já si budu myslet, že je to ruská chyba...tak uvalím sekundární cla na ropu, na všechnu ropu z Ruska,“ uvedl Trump. Výše cel by se podle něj pohybovala od 25 do 50 procent. „To by znamenalo, že pokud kupujete ropu z Ruska, nemůžete ve Spojených státech podnikat,“ doplnil.

25:50 Trump a Putin jednají o příměří. ‚Potkali se dva psychopati, tak si rozumí,‘ míní historik Kelin Číst článek

To, že je na Putina „velmi rozzlobený“ a „naštvaný“, řekl Trump v souvislosti s návrhem ruského prezidenta na zavedení přechodné správy Ukrajiny pod záštitou OSN, která by umožnila uspořádání demokratických prezidentských voleb v zemi, a tím pádem vedla ke konci Zelenského ve funkci. Podle Trumpa takové komentáře „nejdou správným směrem“.

Zároveň však americký prezident podotkl, že má s Putinem velmi dobrý vztah, takže se jeho hněv může rychle rozplynout, pokud ruská hlava státu udělá, co je správné. V nadcházejícím týdnu by spolu oba politici měli znovu hovořit.

Trump se snaží zprostředkovat příměří ve válce, kterou zahájilo Rusko a která už trvá přes tři roky. Přes ruský závazek neútočit na energetiku a infrastrukturu Ukrajiny ale útoky nadále pokračují, Moskva a Kyjev se z útoků obviňují navzájem.