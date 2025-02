ONLINE: Buď se dohodneme, nebo končíme, řekl Trump. Schůzka se Zelenským byla bouřlivá

Americký prezident Donald Trump v souvislosti s urovnáním ruské agrese na Ukrajině řekl, že je „uprostřed“ a je „jak pro Ukrajinu, tak Rusko“. Z nynějšího setkání Trumpa s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským v Bílém domě o tom informují agentura Reuters a deník The Guardian. Ukrajina a Spojené státy mohou společně zastavit ruského prezidenta Vladimira Putina, prohlásil podle zpravodajské společnosti BBC Zelenskyj. Washington 18:48 28. 2. 2025 (Aktualizováno: 19:01 28. 2. 2025) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Těším se, až budeme těžit, těžit, těžit, prohlásil Trump | Foto: Brian Snyder | Zdroj: Reuters

„Jsem uprostřed, jsem jak pro Ukrajinu, tak Rusko,“ citoval Trumpa list The Guardian. „Chci to vyřešit,“ pokračoval americký prezident.

Americký prezident svému hostu řekl, že musí přijmout kompromisy, zatímco ukrajinský lídr podle světových médií zdůraznil, že s Moskvou by se žádný kompromis uzavírat neměl a podle AFP označil Putina za zabijáka.

Trump ve svém úvodním vystoupení vyzdvihoval „velmi spravedlivou“ dohodu o ekonomické spolupráci, kterou v pátek podle něj obě země uzavřou. „Těšíme se na to, jak se tam dostaneme (na Ukrajinu) a budeme těžit, těžit, těžit,“ prohlásil americký prezident.

Americký viceprezident J. D. Vance obvinil Zelenského z „neúcty“, když ukrajinský prezident žádá o bezpečnostní záruky v době, kdy se USA snaží ukončit rusko-ukrajinskou válku.

„Buď se dohodneme, nebo končíme,“ řekl Trump ohledně podpisu dohody o ekonomické spolupráci. „Hazardujete s třetí světovou válkou a to, co děláte, je velmi neuctivé vůči zemi, která vás podpořila mnohem více, než by podle mnoha lidí měla,“ uvedl také Trump.

Vypjaté výměny se odvíjely v Oválné pracovně Bílého domu krátce poté, co Trump přivítal Zelenského v prezidentském sídle. V pracovně při tom byl velmi omezený počet novinářů, mezi které se podle zpravodajky agentury Reuters dostal také zástupce ruské státní agentury TASS, zatímco reportéři Reuters a agentury AP dovnitř nemohli.

Bílý dům poté vydal prohlášení, podle kterého reportér TASSu nebyl na seznamu médií vybraných pro účast na setkání dvou prezidentů. „Jakmile se k personálu tiskového oddělení dostalo, že je v Oválné pracovně, byl tiskovou mluvčí vyveden,“ uvedl Bílý dům.