ONLINE: Trump se sejde s Putinem kvůli Ukrajině 15. srpna na Aljašce. Potvrdily to USA i Kreml
Americký prezident Donald Trump v noci z pátku na sobotu oznámil, že se se svým ruským protějškem Vladimirem Putinem sejde 15.srpna na Aljašce. Další podrobnosti ke schůzce nezveřejnil. Místo i den konání summitu později podle agentury TASS potvrdil poradce Kremlu Jurij Ušakov a řekl, že Moskva očekává, že další setkání obou prezidentů se uskuteční v Rusku.
„Velmi očekávané setkání mezi mnou, prezidentem Spojených států amerických, a ruským prezidentem Vladimirem Putinem, se uskuteční ve skvělém státu Aljaška,“ napsal Trump na své sociální síti Truth Social.
Rusko a Spojené státy jsou podle Ušakova „blízkými sousedy, a tak je zcela logické, že se summit uskuteční na Aljašce“. Uvedl, že Putin s Trumpem během něho budou jednat o možnostech dosažení dlouhodobého urovnání krize na Ukrajině. Ruští a američtí činitelé se v následujících dnech budou věnovat přípravě summitu, podle Ušakova to nebude jednoduchý proces.
Osobní setkání prezidentů Spojených států a Ruska se uskutečnilo naposledy v červnu 2021 v Ženevě. S Putinem se tehdy sešel demokratický prezident Joe Biden.
Rusko Ukrajinu na Putinův rozkaz vojensky napadlo v únoru 2022.
Agentura Bloomberg v pátek uvedla, že Washington a Moskva připravují dohodu o příměří na Ukrajině, která stvrdí ruské teritoriální zisky na východě Ukrajiny, zejména v Donbasu. Moskva si chce také ponechat poloostrov Krym, který Ukrajině v rozporu s mezinárodním právem zabrala už v roce 2014.
Trump v pátek v Bílém domě mluvil o výměně území, která „bude ku prospěchu obou stran“. Od svého lednového návratu na prezidentský post se Trump snaží napravit vztahy s Ruskem, které jsou na nejhorší úrovni za několik desetiletí, a ukončit válku na Ukrajině. Ve svých veřejných vyjádřeních se pohybuje mezi obdivem Putina a tvrdou kritikou na jeho adresu, píše Reuters.
Tato agentura poznamenala, že Ukrajina dala už dříve najevo, že ve snaze dosáhnout ukončení války je připravena k flexibilitě. Nicméně přistoupit na ztrátu přibližně pětiny území státu by pro ukrajinské vedení v čele s prezidentem Volodymyrem Zelenským bylo bolestivé a politicky složité.