ONLINE: Trump se sejde s Putinem kvůli Ukrajině 15. srpna na Aljašce. Potvrdily to USA i Kreml

Americký prezident Donald Trump v noci z pátku na sobotu oznámil, že se se svým ruským protějškem Vladimirem Putinem sejde 15.srpna na Aljašce. Další podrobnosti ke schůzce nezveřejnil. Místo i den konání summitu později podle agentury TASS potvrdil poradce Kremlu Jurij Ušakov a řekl, že Moskva očekává, že další setkání obou prezidentů se uskuteční v Rusku.

Sledujeme online Washington/Moskva Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Americký prezident Donald Trump a ruský prezident Vladimir Putin hovoří na summitu APEC v Danangu ve Vietnamu 11. listopadu 2017

Donald Trump a Vladimir Putin se potkají na Aljašce (archivní foto) | Foto: Jorge Silva | Zdroj: Reuters

„Velmi očekávané setkání mezi mnou, prezidentem Spojených států amerických, a ruským prezidentem Vladimirem Putinem, se uskuteční ve skvělém státu Aljaška,“ napsal Trump na své sociální síti Truth Social.

Rusko a Spojené státy jsou podle Ušakova „blízkými sousedy, a tak je zcela logické, že se summit uskuteční na Aljašce“. Uvedl, že Putin s Trumpem během něho budou jednat o možnostech dosažení dlouhodobého urovnání krize na Ukrajině. Ruští a američtí činitelé se v následujících dnech budou věnovat přípravě summitu, podle Ušakova to nebude jednoduchý proces.

Osobní setkání prezidentů Spojených států a Ruska se uskutečnilo naposledy v červnu 2021 v Ženevě. S Putinem se tehdy sešel demokratický prezident Joe Biden.

Rusko Ukrajinu na Putinův rozkaz vojensky napadlo v únoru 2022.

Dohoda USA a Ruska o Ukrajině má údajně stvrdit ruské zisky. ‚Spekulace,‘ zní z Bílého domu

Číst článek

Agentura Bloomberg v pátek uvedla, že Washington a Moskva připravují dohodu o příměří na Ukrajině, která stvrdí ruské teritoriální zisky na východě Ukrajiny, zejména v Donbasu. Moskva si chce také ponechat poloostrov Krym, který Ukrajině v rozporu s mezinárodním právem zabrala už v roce 2014.

Trump v pátek v Bílém domě mluvil o výměně území, která „bude ku prospěchu obou stran“. Od svého lednového návratu na prezidentský post se Trump snaží napravit vztahy s Ruskem, které jsou na nejhorší úrovni za několik desetiletí, a ukončit válku na Ukrajině. Ve svých veřejných vyjádřeních se pohybuje mezi obdivem Putina a tvrdou kritikou na jeho adresu, píše Reuters.

Tato agentura poznamenala, že Ukrajina dala už dříve najevo, že ve snaze dosáhnout ukončení války je připravena k flexibilitě. Nicméně přistoupit na ztrátu přibližně pětiny území státu by pro ukrajinské vedení v čele s prezidentem Volodymyrem Zelenským bylo bolestivé a politicky složité.

akp, ČTK Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Mohlo by vás zajímat

Zprávy ze světa

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Zprávy z domova, Zprávy ze světa Sněmovní volby 2025, Volební průzkumy, Petr Pavel, Petr Fiala, Andrej Babiš, Markéta Pekarová Adamová, Marek Výborný, Vít Rakušan, Zdeněk Hřib, Tomio Okamura, Koalice Spolu, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Hnutí STAN, Piráti, Hnutí ANO, Hnutí SPD, Stačilo!, Motoristé Sobě, Česko 2025, Online k ruské invazi na Ukrajinu, Vladimir Putin, Volodymyr Zelenskyj, Donald Trump, Elon Musk, Si Ťin-pching, Evropská unie, Vinohradská 12, Ověřovna!, Kutnohorská sekta, Společnost nedůvěry, Rozděleni Evropou, Akce: Výbuch, České klima, Film, Můj rozhlas, Počasí, Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/2025, Fotbalová liga 2024/2025, Biatlon

Doporučujeme