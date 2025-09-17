ONLINE: ‚Trvalé ohrožení bezpečnosti.‘ U Záporožské jaderné elektrárny dopadly dělostřelecké granáty
Tým Mezinárodní agentury pro atomovou energii v Záporožské jaderné elektrárně v Ruskem okupované části Ukrajiny slyšel ostřelování v blízkosti elektrárny a pozoroval stoupající kouř ze tří blízkých lokalit. Informovala o tom ve středu agentura.
Tým Mezinárodní agentury pro atomovou energii byl informován o dopadech několika dělostřeleckých granátů v oblasti mimo perimetr elektrárny, zhruba 400 metrů od jejího externího skladu nafty, uvedla agentura v prohlášení.
„I když nejsou zprávy o obětech nebo poškození zařízení, incident znovu vyzdvihl trvalé ohrožení jaderné bezpečnosti a zabezpečení,“ řekl podle zprávy generální ředitel agentury Rafael Grossi. Mezinárodní agentura pro atomovou energii předpokládá, že incident způsobil požár okolní vegetace, který je pod kontrolou.
Grossi předtím upozornil, že vojenské akce stále ohrožují Záporožskou jadernou elektrárnu a ostřelování nebo jiná vojenská činnost v blízkosti velkých jaderných zařízení se během ruské války proti Ukrajině staly pravidelným jevem. Znovu proto vyzval ke zdrženlivosti ve vojenské činnosti v blízkosti jaderných elektráren.
Týmy Mezinárodní agentury pro atomovou energii v dalších ukrajinských jaderných zařízeních - v Černobylu a Rivnenské, Jihoukrajinské a Chmelnické jaderné elektrárně hlásily významný nárůst vojenských aktivit v posledních týdnech.