ONLINE: ‚Udělal bych to.‘ Trump ujistil, že v případě další eskalace pomůže bránit Polsko a Pobaltí
Americký prezident Donald Trump v neděli ujistil, že Spojené státy by se podílely na obraně Polska a pobaltských zemí, pokud by Rusko situaci v regionu vyhrotilo a zintenzivnilo zde své vojenské aktivity. Řekl to podle agentury AFP v odpovědi na novinářský dotaz.
„Ano, udělal bych to, udělal bych to,“ odpověděl americký prezident na otázku novináře, zda by pomohl bránit tyto čtyři členské země NATO, pokud by Rusko ještě více zintenzivnilo své akce v regionu.
K ruskému průzkumnému letounu nad Baltským mořem vzlétly stíhačky NATO
V současné době panuje zvýšené napětí na východním křídle Severoatlantické aliance, které způsobil průnik ruských dronů do polského vzdušného prostoru minulý týden.
V pátek pak Estonsko oznámilo, že tři ruské stíhačky narušily na 12 minut jeho vzdušný prostor. Varšava i Tallinn shodně požádaly spojence o konzultace podle článku 4 smlouvy o Severoatlantické alianci.
V neděli vzlétly ze základny v severním Německu vzlétly dvě stíhačky NATO k ruskému průzkumnému letounu, který letěl nad Baltským mořem v mezinárodním vzdušném prostoru bez zapnutého odpovídače.