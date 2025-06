ONLINE: Ukrajina a Rusko se dohodly na výměně zajatců. ‚Putin z války nesmí nic mít,‘ řekl Zelenskyj

Ukrajina a Rusko připravují další výměnu válečných zajatců, řekl v pondělí ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Na summitu zemí východního a severního křídla NATO v litevském Vilniusu hovořil právě v době, kdy v Istanbulu končilo druhé kolo přímých jednání mezi Moskvou a Kyjevem. Sledujeme online Vilnius 16:16 2. 6. 2025 (Aktualizováno: 16:36 2. 6. 2025) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ukrajina a Rusko se při pondělním druhém kole rozhovorů v Istanbulu dohodly na nové výměně zajatců | Foto: Murad Sezer | Zdroj: Reuters

Lídr země, která se čtvrtým rokem brání ozbrojené ruské agresi, také řekl, že ruský prezident Vladimir Putin nesmí ze své války nic mít. Výměnu zajatců krátce nato potvrdil ministr obrany Rustem Umerov, který vedl ukrajinskou delegaci v Istanbulu.

Rusko se snaží, aby jednání skončila bezvýsledně, míní Zelenskyj. V Kyjevě se setkal s tureckou delegací Číst článek

„Prostřednictvím turecké strany jsme si vyměnili dokumenty a připravujeme nové propuštění válečných zajatců,“ řekl Zelenskyj na tiskové konferenci na okraj summitu lídrů zemí takzvané Bukurešťské devítky a skandinávských zemí ve Vilniusu.

Rusko a Ukrajina se už 16. května, během prvních přímých rozhovorů mezi oběma zeměmi po třech letech, domluvily na výměně 1000 zajatců z každé strany. Šlo o jediný reálný výsledek prvního kola jednání.

Zelenskyj také řekl, že Putin nesmí po jednání nabýt dojmu, že invazí do sousední země lze něco získat. „Putin nesmí dostat nic, co by ospravedlnilo jeho agresi. Jakákoli kompenzace by mu jen ukázala, že válka se vyplácí,“ řekl Zelenskyj.

Druhé kolo přímých jednání Ukrajiny a Ruska v pondělí v tureckém Istanbulu skončilo přibližně po hodině. Podle mluvčího turecké diplomacie Öncüho Keçeliho, jehož citovala agentura AFP, výsledek rozhovorů není negativní.

Umerov po jednání v Istanbulu podle Reuters řekl, že nová výměna se má týkat především mladých a zraněných. Šéf Zelenského kanceláře Andrij Jermak, který se jednání rovněž zúčastnil, podle Reuters uvedl, že ukrajinská delegace na schůzce na předala ruským protějškům také seznam dětí odvlečených do Ruska, které má Moskva vrátit na Ukrajinu.