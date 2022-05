ONLINE: Rusové se stahují z Charkova, tvrdí jeho starosta. Jednotky se teď soustředí na Donbas

„Rusové Charkov neustále ostřelovali, protože jejich armáda byla nedaleko. A díky charkovské obraně a ukrajinským ozbrojeným silám ruská vojska odešla směrem k hranicím,“ řekl pro BBC Terekhov.

„V Charkově je nyní klid, lidé se vrací do města. Voda, benzín a elektřina je dostupná všem občanům,“ zdůraznil starosta. Dodal ale, že mnoho budov bylo zničeno nebo poškozeno a bude nutná dlouhodobá rekonstrukce.

Russian troops shelled Kharkiv harder than any other city. Now when the Ukrainian army pushed Russians back towards the border and liberated territories on the north and north-east of Kharkiv, the city is slowly returning to life. pic.twitter.com/EJ1cjgE4Bz