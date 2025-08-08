ONLINE: Ukrajina i Rusko hlásí desítky sestřelených dronů. V mezičase modernizují a vyvíjí nové zbraně
Rusko v noci na pátek zaútočilo na Ukrajinu 108 drony, z nichž 82 sestřelila nebo elektronicky odrazila protivzdušná obrana. V pravidelném hlášení to uvedlo ukrajinské letectvo, které bez podrobností informovalo o zásazích 26 dronů na deseti místech. Ruské ministerstvo obrany oznámilo sestřelení 30 ukrajinských bezpilotních letounů nad pěti ruskými regiony a anektovaným poloostrovem Krym. Obě země zároveň pracují na vývoji a modernizaci dronů.
Ukrajinské vzdušné síly ve své zprávě zmiňují různé typy ruských bezpilotních prostředků včetně čtyř úderných dronů s tryskovým pohonem. Ukrajinská protivzdušná obrana v noci sestřelila tři takové stroje.
USA by měly uvalit sankce na Rusko, prohlásila finská ministryně zahraničí
Číst článek
Server The Kyiv Independent před několika dny s odvoláním na ministra vnitra Ihora Klymenka napsal, že Rusové drony s raketovým motorem pravděpodobně použili při úderu na Kyjev v noci na 31. července, kdy zahynuly tři desítky lidí.
Modernizace dronů
Útočné drony Šáhed íránské konstrukce, které Rusové vyrábějí pod názvem Geraň, Moskva používá proti Ukrajině pravidelně.
Dokážou uletět asi 2500 kilometrů rychlostí kolem 180 kilometrů v hodině, podotkl The Kyiv Independent a upozornil, že Rusko pracuje na úpravách a modernizaci těchto strojů, což zahrnuje rychlejší tryskové drony. První takový stroj protivzdušná obrana sestřelila v roce 2024, dodal server.
„Tyto drony jsou velmi nebezpečné,“ řekl listu Samuel Bendett z amerického think-tanku Center for a New American Security. „Dokážou uletět stejnou vzdálenost jako běžný Geraň, ale za mnohem kratší dobu. Domnívám se, že Rusové zdokonalují konstrukci, zvětšují velikost hlavice, přidávají více výbušnin a zlepšují letové schopnosti dronů,“ dodal analytik.
Na vývoji zbraní pracují také Ukrajinci. Jednou z nově vznikajících technologií v ukrajinském arzenálu jsou stíhací drony, podotkl The Kyiv Independent. Jejich úkolem je zachytit a zneškodnit útočící ruské bezpilotní letouny.
Gruzínský velitel přijel do Bratislavy. Podle vlády má zakázaný vstup na Slovensko a představuje hrozbu
Číst článek
Podle serveru Politico jsou tyto prostředky výrazně levnější než například střely do amerických protivzdušných systémů Patriot, z nichž každá stojí asi čtyři miliony dolarů (82 milionu korun). Stíhací drony přijdou na zhruba tisíc až 5 tisíc dolarů (21 tisíc až 105 tisíc korun) za kus, uvedl server.
Počty zraněných
Ukrajinské úřady mezitím po posledních nočních ruských vzdušných útocích informovaly o zraněných civilistech nebo škodách v některých regionech včetně tří poraněných žen v Kyjevské oblasti, jednoho zraněného v Sumské oblasti nebo dvou zraněných v Charkově.
Z Ruska zatím dostupné informace o zraněných nebo případných obětech nejsou k dispozici. V Rostovské oblasti vzplála cisterna s benzinem, ale podle předběžných údajů na místě nejsou zranění, uvedla ruská služba BBC s odvoláním na gubernátora Jurije Sljusara.
Ukrajina se brání rozsáhlé ruské vojenské agresi od února 2022 a součástí bojů je ostřelování a vzdušné útoky obou stran na různé cíle na území nepřítele.