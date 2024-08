ONLINE: Ukrajina potvrdila středeční útok na ruské sklady. Jeden z nich je 1100 kilometrů od hranic

Ukrajinský generální štáb ve čtvrtek potvrdil dřívější zprávy médií a ruských úřadů, podle kterých ukrajinské síly ve středu zaútočily na dělostřelecký sklad a dvě ropná skladiště v Rusku. Jednalo se o zařízení v Rostovské a Voroněžské oblasti, které přímo sousedí s Ukrajinou, ale také o skladiště v Kirovské oblasti, která leží východně od Moskvy a od ukrajinských hranic ji vzdušnou čarou dělí přes 1100 kilometrů. Kyjev 12:06 29. srpna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Satelitní snímek zachycující požár ropného skladiště v Rostovské oblasti. | Zdroj: Reuters

Jeden z útoků mířil na ropné skladiště Atlas v Rostovské oblasti, kde podle ruských úřadů i ukrajinské armády způsobil požár, plameny zachvátily několik nádrží.

„Úkol provedly jednotky Sil speciálních operací ukrajinské armády a vojenské rozvědky HUR ministerstva obrany ve spolupráci s dalšími útvary obranných sil,“ uvedl generální štáb.

Ve Voroněžské oblasti drony zasáhly skladiště munice, která podle Kyjeva zásobuje jednotky ruského Západního vojenského okruhu bojující na Ukrajině. Voroněžský gubernátor Alexandr Gusev uvedl, že trosky ukrajinského dronu způsobily požár „v blízkosti výbušných objektů“, k explozi však nedošlo.

Ukrajinské drony podle generálního štábu v Kyjevě mířily také na ropné zařízení Zenit v Kirovské oblasti. Tamní gubernátor Alexandr Sokolov o útoku ve městě Kotělnič informoval ve středu dopoledne, podle něj ale úder nezpůsobil žádný požár a ani si nevyžádal oběti.

Podle ruskojazyčného serveru BBC se jednalo o první podobný útok v této oblasti na východě evropské části Ruska.

Není to poprvé, co Ukrajina vyslala své drony hluboko do ruského území. Na začátku letošního roku opakovaně dronové útoky hlásily úřady v Petrohradské oblasti, která leží přes 700 kilometrů od ukrajinských hranic, v dubnu pak několik dronových útoků oznámila města v Tatarstánu, vzdálená asi 1300 kilometrů od Ukrajiny.

Kyjev tvrdí, že cílem jeho útoků na ruském území je zničit energetickou, dopravní a vojenskou infrastrukturu, která je klíčová pro válečné úsilí Moskvy. Ta v únoru 2022 svou rozsáhlou invazí na Ukrajinu vyvolala největší pozemní konflikt v Evropě od konce druhé světové války.