ONLINE: Ukrajina přišla o stíhačku MiG-29. Pilot zahynul, příčina nehody se vyšetřuje

Ukrajina přišla o jednu ze stíhaček MiG-29. Pilot zahynul při nehodě během přistávacího manévru po bojovém letu, uvedla agentura DPA s odvoláním na ukrajinskou armádu. Rusko v noci na sobotu zaútočilo na Ukrajinu 49 íránskými drony Šahed. Z nich ukrajinská protivzdušná obrana sestřelila nebo odklonila 36, oznámila armáda na síti Telegram. Útoky zasáhly sedm míst v Doněcké, Dněpropetrovské a Sumské oblasti.

Sledujeme online Kyjev Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Ukrajinská stíhačka MiG-29 (archivní foto)

Ukrajinská stíhačka MiG-29 (archivní foto) | Foto: David Guttenfelder / New York Times | Zdroj: Profimedia

V Kyjevě byl v sobotu dopoledne vyhlášen další letecký poplach kvůli ruským dronům, přičemž starosta Vitalij Kličko potvrdil nasazení protivzdušné obrany a pád jednoho dronu na ulici.

Pilot stíhačky MiG-29 přišel o život při přistávacím přiblížení po bojovém nasazení při nočním ruském útoku. Příčina nehody se vyšetřuje, uvedla armáda.

23:32

Putin chce, aby Ukrajina porušila ústavu a měnila hranice. Teď tlak ale vytváří Evropa, varuje novinář

Číst článek

Zničení stíhačky podle agentury DPA představuje citelnou ztrátu pro ukrajinské letectvo, v němž tvoří tento sovětský víceúčelový stíhač s několika desítkami exemplářů nejpočetnější typ bojového letounu.

Ukrajina od začátku války získala další stroje tohoto typu od zahraničních partnerů, včetně Polska a Slovenska, což podle DPA částečně kompenzuje válečné ztráty způsobené ruskou agresí.

V noci na čtvrtek ruské invazní síly podnikly jeden z největších vzdušných útoků na Ukrajinu v letošním roce, kdy na sousední zemi vyslaly 574 dronů a 40 různých střel. Ukrajina většinu zneškodnila.

Ruské noční útoky drony se opakují takřka denně a jsou součástí systematického ostřelování ukrajinského území, které Moskva provádí od začátku rozsáhlé invaze v únoru 2022.

Ruská armáda v tažení pokračuje v době, kdy americký prezident Donald Trump usiluje o ukončení rusko-ukrajinské války. Šéf Bílého domu nicméně připustil, že ruský prezident Vladimir Putin nemusí být ochoten uzavřít dohodu, podotkla už dříve agentura Reuters.

ava, ČTK Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Mohlo by vás zajímat

Zprávy ze světa

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Zprávy z domova, Zprávy ze světa Sněmovní volby 2025, Volební průzkumy, Petr Pavel, Petr Fiala, Andrej Babiš, Markéta Pekarová Adamová, Marek Výborný, Vít Rakušan, Zdeněk Hřib, Tomio Okamura, Koalice Spolu, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Hnutí STAN, Piráti, Hnutí ANO, Hnutí SPD, Stačilo!, Motoristé Sobě, Česko 2025, Online k ruské invazi na Ukrajinu, Vladimir Putin, Volodymyr Zelenskyj, Donald Trump, Elon Musk, Si Ťin-pching, Evropská unie, Vinohradská 12, Ověřovna!, Kutnohorská sekta, Společnost nedůvěry, Rozděleni Evropou, Akce: Výbuch, České klima, Film, Můj rozhlas, Počasí, Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/2025, Fotbalová liga 2024/2025, Biatlon

Doporučujeme