ONLINE: Ukrajina propustila náměstka ministra obrany kvůli nákupu zbraní

Ukrajinská vláda v úterý propustila náměstka ministra obrany Dmytra Klimenkova, do jehož gesce spadal nákup zbraní. Národní protikorupční agentura (NABU) později podle agentury Reuters oznámila, že zahájila vyšetřování ministra obrany Rustema Umerova po podnětu jedné organizace z řad občanské společnosti a prověří, zda nezneužil své pravomoci. Sledujeme online Kyjev 6:41 29. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vojáci 13. brigády operativního určení „Chartija“ Národní gardy Ukrajiny pálí z houfnice OTO Melara na ruské vojáky | Foto: Sofiia Gatilova | Zdroj: Reuters

Reuters mezitím napsal, že kvůli pořizování vojenské techniky mezi sebou ukrajinští činitelé vedou spory, což poškozuje obraz Ukrajiny v očích jejích západních spojenců v době, kdy Rusko na frontě stále více postupuje. Spory plně vyšly najevo minulý týden, když ministr obrany Umerov kritizoval systém nákupu zbraní, protože nepřinesl výsledky pro vojáky bránící zemi proti ruské armádě.

23:49 Ukrajinci dál ‚fungují‘ i přes velké trauma. Vnitřní odpojení od Ruska je nenávratné, míní Pazderka Číst článek

Ukrajina se snaží vnést do svých výdajů na obranu transparentnost, což ještě nabylo na významu, když se ujal úřadu nový americký prezident Donald Trump. Ten zvažuje, zda pokračovat ve vojenské podpoře Kyjeva. Ukrajinská armáda, která už skoro tři roky čelí ruské invazi, je na pomoci ze zahraničí závislá, a největší část jí doposud poskytovaly právě Spojené státy.

Umerov kromě toho, že volal po odvolání Klimenkova, ostře kritizoval také agenturu pro zbrojní zakázky, která spadá pod jeho resort a koordinuje nákup zbraní pro ukrajinskou armádu. Reuters uvedl, že tato agentura vznikla v souvislosti s obviněními, podle kterých ministerstvo obrany špatně vynakládalo peníze na obranu. Jejím cílem je omezit počet prostředníků při zbrojních zakázkách, a omezit tak riziko korupce.

Článek pokračuje pod online reportáží.

Umerov minulý týden v pátek s odkazem na celosvětově známé internetové tržiště uvedl, že „z agentury se z nevysvětlitelných důvodů stal Amazon“ a že její zakázky byly příliš veřejně zřejmé. Ukrajina se z bezpečnostních důvodů dlouhodobě snaží udržovat podrobnosti zbrojních kontraktů v tajnosti.

Ministr obrany také oznámil, že neprodlouží smlouvu šéfce agentury Maryně Bezrukovové, která ji vede od loňského ledna. Think-tank German Marshall Fund Bezrukovovou označuje za reformátorku, kterou uznává občanská společnost i mezinárodní partneři, včetně těch z NATO a skupiny ekonomicky vyspělých zemí G7. Umerov chce, aby ji nahradil někdo jiný. Agentura uvedla, že udělala „významný pokrok“ v posílení dodávek a snížení cen a že bude pokračovat v práci pod vedením Bezrukovové.

USA pošlou Ukrajině 90 střel Patriot z izraelských skladů. Netanjahu předem informoval Rusko Číst článek

Spory mezi agenturou a vedením ministerstva obrany vyšly najevo v době, kdy Rusko postupuje nejen na různých úsecích fronty na východě i severovýchodě Ukrajiny. Znepřátelené strany se snaží dosáhnout na bojišti co možná nejlepších výsledků před jakýmkoliv jednáním o míru. Rusko má však nad Ukrajinou výraznou převahu co do lidské síly i co do zbraní.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj naléhá na západní spojence, aby Ukrajině nadále dodávali zbraně. Reuters ale píše, že protikorupční rada ministerstva obrany varuje, že spory mezi resortem a agenturou prezidentovo úsilí mohou mařit. „Myslíme si, že současná situace Ukrajinu, ukrajinskou armádu a naše zahraniční vztahy poškozuje,“ uvedla v sobotu rada. „Vůči našim partnerům musíme být čitelní a předvídatelní,“ dodala.

V pondělí velvyslanci zemí skupiny G7 vyzvali ukrajinské činitele, aby spor rychle vyřešili. „Pro udržení důvěry veřejnosti a mezinárodních partnerů je důležité dodržovat principy správné správy věcí veřejných a doporučení NATO,“ cituje Reuters z prohlášení.