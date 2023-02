ONLINE: Medveděv slibuje dodávky zbraní, mají ‚zasadit zdrcující ránu ukrajinským neonacistům‘

Bývalý ruský prezident Dmitrij Medveděv ve čtvrtek řekl, že ruští zbrojaři letos výrazně zvýší své dodávky, aby pomohli armádě „drtivě porazit“ Ukrajinu. „Naše ozbrojené síly pravidelně dostávají plné dodávky různých typů raket. Dodávky všeho druhu těžké vojenské techniky v roce 2023 výrazně vzrostou,“ uvedl na sociálních sítích Medveděv, který je nyní místopředsedou bezpečnostní rady a řídí vládní komisi pro výrobu zbraní. Moskva 18:34 2. února 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tank T-90M na přehlídce na Rudém náměstí v Moskvě v roce 2021 | Foto: Maxim Shemetov | Zdroj: Reuters

Podle některých západních činitelů a analytiků mohou ruské armádě docházet zásoby poté, co za jedenáct měsíců invaze na Ukrajinu vystřílela miliony dělostřeleckých granátů a tisíce raket, připomíná agentura Reuters.

Rusko opět ohrožují německé tanky, řekl Putin k příležitosti výročí sovětského vítězství u Stalingradu Číst článek

Ruští představitelé taková tvrzení odmítají a tvrdí, že mají dost zdrojů pro pokračování takzvané speciální vojenské operace proti Ukrajině.

Medveděv také po návštěvě v podniku MKB Raduba, který vyrábí například raketové systémy, řekl, že nové dodávky umožní Rusku „zasadit zdrcující ránu ukrajinským neonacistům, kterým dodává zbraně různá západní lůza“.

Moskva tvrdí, že cílem války proti Ukrajině je zbavit tuto zemi nacistů a jejich sympatizantů. Podle Kyjeva a Západu jsou taková odůvodnění jen neopodstatněnou záminkou pro ilegální válečnou agresi s cílem zmocnit se ukrajinského území a svrhnout stávající ukrajinské vedení.

Členské země NATO v čele se Spojenými státy v čele doposud dodaly Ukrajině, aby se mohla bránit ruské agresi, vojenské vybavení za miliardy dolarů.

Západ do Medveděva v letech 2008 až 2012, kdy byl ruským prezidentem, vkládal naděje coby do politika, jehož vláda by mohla znamenat sblížení ve vzájemných vztazích. Nicméně od začátku ruské invaze na Ukrajinu patří k největším „jestřábům“ v ruském vedení, uvádí Reuters.