ONLINE: Ukrajina tvrdí, že má ‚vše v zemi pod kontrolou‘. Ruské jednotky vstoupily do Charkova

Ukrajinské ozbrojené síly nadále čelí na mnoha místech silným útokům ruské armády ze všech směrů, uvedla agentura DPA. Podle zpráv se kromě hlavního města Kyjeva bojuje v Charkově, Chersonu či Luhanské oblasti. V Charkově zemřela při útoku žena a do města vstoupily ruské jednotky, informoval poradce ukrajinského ministerstva vnitra Anton Heraščenko. Sledujeme online Kyjev 7:10 27. 2. 2022 (Aktualizováno: 7:18 27. 2. 2022) Dům v Charkově po ruském ostřelování | Zdroj: Reuters

Podle Heraščenka byla technika ruské armády viděna v ulicích Charkova na severovýchodě Ukrajiny. Video, které poradce zveřejnil, ukazuje několik lehkých vojenských vozů následovaných nákladními automobily, které se pohybují po jedné z ulic.

Těžké boje byly hlášeny také v Luhanské oblasti na východě země. Tyto informace však nebylo možné nezávisle ověřit, uvedla DPA. Podle agentury Reuters Ruskem podporovaní separatisté v Luhansku oznámili, že ve městě Roveňky byl ukrajinskou raketou vyhozen do vzduchu ropný terminál.

Podle ukrajinské agentury Unian při bojích v okolí Charkova vzplál plynovod, který byl vyhozen do povětří ruskými vojáky. Není však jasné, zda je to regionální plynovod nebo součást plynovodů vedoucích z Ruska do Evropy. Agentura přiložila i video a ujistila, že nešlo o jaderný výbuch, i když mu byl výbuch plynovodu vizuálně podobný.

V Charkově byl také v sobotu večer podle ukrajinské státní služby pro mimořádné situace zasažen „nepřátelským dělostřelectvem“ devítipatrový obytný dům. Jedna žena při tom zemřela. Budova byla značně poškozena a asi 80 lidí se podařilo zachránit. Většina z nich se ukrývala ve sklepě.

Požár zásobníku ropy

Podle nejnovějších zpráv byl nejméně ve dvou ukrajinských městech vyhlášen letecký poplach. Jsou to města Rivne (Rovno) na západě a Luck na severozápadě. Obě města jsou centrem volyňských Čechů. Lidem bylo doporučeno, aby vyhledali úkryt.

Z města Vasylkiv jižně od Kyjeva je hlášen požár zásobníku ropy. Podle starostky bylo ostřelované raketami. Ukrajinská média hlásí také boje na místní letecké základně.

Poradce ukrajinské prezidentské kanceláře Mychajlo Podoljak v sobotu večer uvedl, že ukrajinské vedení „má pod naprostou kontrolou vše, co se děje v oblastech Ukrajiny“. Zdůraznil, že se žádné ukrajinské město nevzdalo.

Ukrajinská společnost Ukravtodor, která má na starosti výstavbu a údržbu silnic, uvedla, že odstraňuje všechny dopravní značky, které by mohly být použity ruskými silami při hledání cesty.

„Nepřítel má špatnou komunikaci, nemůže se orientovat v terénu,“ uvedla firma na facebooku. „Pomůžeme jim dostat se přímo do pekla,“ dodala. Firma také zveřejnila upravenou fotografii standardní dopravní značky, na níž byly směrovky do okolních měst nahrazeny nadávkami.