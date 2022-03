ONLINE: Rusko tvrdí, že při útoku v Javorivu zlikvidovalo 180 žoldnéřů a zahraniční zbraně

Ruské ministerstvo obrany prohlásilo, že jeho ozbrojené síly při nedělním útoku na vojenskou základnu v západoukrajinském městě Javoriv zlikvidovaly přibližně 180 zahraničních žoldnéřů a množství zahraničních zbraní. Mluvčí resortu Igor Konašenkov dále podle agentury TASS uvedl, že ruské síly budou pokračovat v likvidaci zahraničních žoldnéřů, kteří přicházejí na Ukrajinu. Agentura AFP poznamenala, že tyto informace nebylo možné nezávisle ověřit. Moskva 18:24 13. března 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ruské ministerstvo obrany prohlásilo, že jeho ozbrojené síly při nedělním útoku na vojenskou základnu v západoukrajinském městě Javoriv zlikvidovaly přibližně 180 zahraničních žoldnéřů a množství zahraničních zbraní (ilustrační foto) | Foto: Mykola Synelnikov | Zdroj: Reuters

Gubernátor Lvovské oblasti Maksym Kozyckyj už dříve oznámil, že při ruském raketovém útoku na vojenskou základnu ve městě Javoriv, které se nachází jen zhruba dvacet kilometrů od polských hranic a 50 kilometrů severozápadně od centra Lvova, v neděli zahynulo nejméně 35 lidí. Dalších 134 lidí utrpělo zranění a ošetřují je v nemocnicích.

Podobné praktiky jako v Čečensku. Příbuzné odpůrců Ruska čekají na Ukrajině silné represe, míní analytik Číst článek

Tato část Ukrajiny zatím zůstávala vojenského konfliktu do velké míry ušetřena, do Lvova a okolí se uchýlila část Ukrajinců prchající před konfliktem.

Konašenkov tvrdí, že výcviková střediska ukrajinských ozbrojených sil v obci Staryči a nedaleké vojenské cvičiště Javoriv v neděli zasáhly „vysoce přesné zbraně dlouhého doletu“.

Kyjev v těchto zařízeních podle něj zřídil výcvikové středisko pro zahraniční „žoldnéře“ a sklad zbraní dodaných ze zahraničí. Lvovský gubernátor dříve sdělil, že ruské jednotky vypálily na středisko více než třicet raket.

Náměstek ruského ministra zahraničí Sergej Rjabkov v sobotu uvedl, že Moskva považuje konvoje se západními zbraněmi dodávanými na Ukrajinu za legitimní cíle, poznamenala agentura Reuters.

Článek pokračuje pod online reportáží.

Podle ukrajinského ministra obrany Oleksije Reznikova na základně v Javorivu, která se nazývá Mezinárodní centrum pro udržení míru a bezpečnosti, působili i zahraniční vojenští instruktoři, převážně z USA a Kanady, a sloužila především pro výcvik jednotek do mezinárodních misí.

Podle Spojených států v době útoku nebyli na místě členové amerických ozbrojených sil a představitel NATO uvedl, že tam nebyl žádný personál aliance, píše stanice BBC na svém webu.

Česká ministryně obrany Jana Černochová na dotaz ČTK uvedla, že podle generálního štábu na ukrajinské základně Javoriv nepůsobil žádný člen české armády.

Podle BBC dostupné zprávy naznačují, že od začátku ruské invaze na Ukrajinu byla základna využívána k výcviku zahraničních bojovníků a ke skladování dovážených zbraní.

V Paříži demonstrovali proti ruské invazi na Ukrajinu. Náměstí se zbarvilo do modro-žlutých barev Číst článek

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v úterý oznámil, že do mezinárodní legie, jejíž vytvoření inicioval, se přihlásilo na 16 000 zájemců.

Fosforová munice

Rusko nasadilo v noci na neděli při útoku na město Popasna v Luhanské oblasti na východě země fosforovou munici. Podle agentury Reuters to uvedla ukrajinská ombudsmanka Ljudmyla Denisovová.

O obvinění z použití zbraně, kterou mezinárodní úmluvy zakazují, informovala také agentura AFP, která citovala šéfa místní policie. Popasna leží asi 70 kilometrů západně od Luhansku.

Ombudsmanka sdílela fotografii, která údajný útok ukazuje. Neuvedla ale, zda má Ukrajina konkrétní důkazy. „Bombardování civilního města ruskými útočníky těmito zbraněmi je válečným zločinem a na základě římského statutu i zločinem proti lidskosti,“ uvedla Denisovová v prohlášení.

„Nepopsatelné utrpení a požáry,“ napsal na facebooku šéf policie v Popasně Oleksij Bilošyckyj, který rovněž Rusko obvinil z použití fosforových bomb.

Za válečný zločin jsou považovány též útoky na obytné čtvrti a civilní infrastrukturu, kterých se Rusko na Ukrajině podle ukrajinských úřadů dopouští. Moskvě se dále vyčítá nasazení kazetových bomb. Avšak ani Rusko, ani Ukrajina nejsou signatáři dohody zakazující jejich používání.

Ruští vojáci v Irpini u Kyjeva zabili amerického novináře, jeho kolegu zranili Číst článek

Ukrajina tvrdí, že ruská armáda opakovaně bombardovala město Ochtyrka s asi 50 000 obyvateli na severovýchodě Ukrajiny vakuovými bombami.

Ukrajinská velvyslankyně při OSN Oksana Markarovová upozornila, že použití této zbraně zakazuje ženevská úmluva.

Panují obavy, že se Rusové uchýlí k zakázaným chemickým nebo biologickým zbraním, jak to naznačuje jejich nepodložené tvrzení o tom, že Ukrajina má laboratoře na výrobu těchto zbraní. Polský prezident Andrzej Duda v neděli řekl, že nasazení takových zbraní ze strany Rusko by znamenalo obrat ve válce a NATO by se muselo zamyslet, jak reagovat.