ONLINE: Ukrajina se připojí k NATO, není otázkou zda, ale kdy. Nesmíme ztrácet naději, vyzval Stoltenberg

Generální tajemník Severoatlantické aliance Jens Stoltenberg v sobotu vyzval Ukrajinu a její spojence, aby „neztráceli naději". Informovala o tom agentura AFP s odkazem na prohlášení, které Stoltenberg učinil při příležitosti druhého výročí invaze, kterou zahájil ruský prezident Vladimir Putin. Sledujeme online Brusel 10:22 24. února 2024

„Situace na bojišti zůstává mimořádně obtížná. Cíl prezidenta Putina ovládnout Ukrajinu se nezměnil a nic nenasvědčuje tomu, že by se připravoval na mír. Nesmíme však ztrácet naději,“ prohlásil šéf NATO.

„Ukrajina se připojí k NATO. Není otázkou zda, ale kdy,“ řekl rovněž Stoltenberg ve videu. „Zatímco se na tento den připravujeme, Severoatlantická aliance bude i nadále stát při Ukrajině,“ dodal.

Rusko zahájilo agresivní válku proti Ukrajině před dvěma lety, a od té doby se podle agentury DPA opakovaně staví do role oběti západní agrese. Moskva invazi ospravedlňovala mimo jiné tvrzením, že musí zabránit vstupu Ukrajiny do NATO, který by podle Kremlu ohrozil ruskou bezpečnost.

Do Kyjeva v sobotu dorazili šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová, italská premiérka Giorgia Meloniová a ministerští předsedové Belgie a Kanady Alexander De Croo a Justin Trudeau, aby vyjádřili solidaritu s napadenou zemí.