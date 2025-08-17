ONLINE: Ukrajina se svým územím neobchoduje. Jednání mohou začít na frontové linii, řekl Zelenskyj
Jednání o míru na Ukrajině musí vycházet ze současné frontové linie, řekl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj po jednání s předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou. Ukrajina podle něj nebude obchodovat se svým územím, o územních otázkách může jednat pouze ona a Rusko.
Von der Leyenová uvedla, že Evropa je připravena přispět svým dílem k bezpečnostním zárukám pro Ukrajinu. Případná mírová dohoda nesmí obsahovat žádná omezení pro ukrajinskou armádu, dodala.
„Potřebujeme skutečná jednání. Mohou začít tam, kde je nyní frontová linie. Kontaktní linie je tím nejlepším místem pro jednání, a Evropané to podporují,“ řekl v neděli Zelenskyj s tím, že ústava znemožňuje Ukrajině vzdát se území nebo s ním obchodovat.
„Protože je otázka území tak zásadní, může o ní jednat pouze Ukrajina a Rusko, případně v trojici Ukrajina-USA-Rusko,“ dodal.
Setkání prezidentů USA a Ukrajiny ve Washingtonu bylo oznámena poté, co se prezident Donald Trump v pátek sešel na Aljašce se svým ruským protějškem Vladimirem Putinem.
Zelenskyj pozván nebyl. Jednání nepřineslo žádné viditelné výsledky, Trump ale po něm upustil od svého dřívějšího požadavku na okamžité příměří na Ukrajině. Uvedl také, že chce prosazovat širší mírovou dohodu místo pouhého klidu zbraní.
Někteří evropští lídři zároveň uvedli, že vítají ochotu Spojených států přispět k bezpečnostním zárukám pro Ukrajinu jako součásti budoucí mírové dohody. Šéf německé diplomacie Johann Wadephul v neděli uvedl, že Evropa je připravena poskytnout tyto garance společně se Spojenými státy.
Server Axios s odvoláním na informované zdroje v sobotu uvedl, že Putin Trumpovi při setkání na Aljašce řekl, že požaduje celou Doněckou a Luhanskou oblast na východě Ukrajiny, výměnou za což je ochoten zastavit svá vojska v jižní Chersonské oblasti a jihovýchodní Záporožské oblasti.
Je rovněž ochoten jednat o bezpečnostních zárukách pro Ukrajinu, ale jako jednoho z možných garantů navrhl Čínu.
Von der Leyenová uvedla, že tzv. koalice ochotných i Evropská unie jsou připraveny přispět svým dílem k bezpečnostním zárukám pro Ukrajinu.
„Víme, že obrana Evropy je naší odpovědností,“ řekla s tím, že zároveň vítá ochotu prezidenta Trumpa podílet se na těchto garancích, které by měly podobný charakter jako článek 5 Severoatlantické aliance.
Ukrajina se podle ní musí stát „ocelovým dikobrazem“, na kterého si potenciální útočníci nedovolí.
Je proto nutné dál posilovat průmyslovou základnu Ukrajiny a především výrobu dronů, míní. Jednou z bezpečnostních garancí je také členství Ukrajiny v Evropské unii, o nějž země napadená Ruskem usiluje.
Zelenskyj i Von der Leyenová se v neděli zúčastní také jednání tzv. koalice ochotných, která se uskuteční formou videospojení. Českou republiku bude zastupovat premiér Petr Fiala.
Šéfka EK už předtím oznámila, že po nedělních rozhovorech v Bruselu se spolu s dalšími evropskými lídry zúčastní pondělí schůzky Zelenského s americkým prezidentem Donaldem Trumpem v Bílém domě.
Koalice ochotných je neformální skupina států, které aktivně podporují Ukrajinu v jejím boji proti ruské agresi. Ukrajina se s pomocí západních států brání rozsáhlé ruské vojenské invazi od února 2022.