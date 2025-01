ONLINE: Ukrajina ukončila tranzit ruského plynu do Evropy. ‚Historická událost,‘ uvedl ministr energetiky

Ukrajina zastavila tranzit ruského plynu do Evropské unie a do Moldavska. Stalo se tak po ukončení pětiletého kontraktu mezi společnostmi Gazprom a Naftohaz. Ruský Gazprom podle agentury Reuters potvrdil, že vývoz plynu do Evropy přes Ukrajinu skončil v 08.00 moskevského času (06.00 SEČ), protože dohoda o tranzitu vypršela. „Zastavili jsme tranzit ruského plynu. To je historická událost,“ prohlásil ukrajinský ministr energetiky Herman Haluščenko.

