ONLINE: Ukrajina v noci sestřelila 137 ruských dronů. Moskva jich hlásí 42 zneškodněných

Ukrajinská protivzdušná obrana od pátečního večera do sobotního rána zničila 137 ze 164 vyslaných ruských dronů. Informovala o tom agentura Ukrinform s odvoláním na letectvo Ruskem napadené země. Agentura TASS zase uvedla, že armáda řízená z Moskvy v noci na sobotu zneškodnila 42 ukrajinských dronů.

Dron

Ukrajinská armáda také oznámila zásah 27 bezpilotních letounů a jedné balistické rakety na celkem devíti místech (ilustrační foto)

Ukrajinská armáda také oznámila zásah 27 bezpilotních letounů a jedné balistické rakety na celkem devíti místech. O škodách či zraněných se ukrajinské letectvo nezmínilo.

Ruské ministerstvo obrany naopak informovalo, že se jeho silám podařilo ukrajinské drony zničit jak nad územím šesti oblastí, tak nad poloostrovem Krym, který Moskva v roce 2014 nelegálně anektovala.

V Bělgorodu, ležícím nedaleko od hranic s Ukrajinou, utrpěla podle zdejších úřadů v důsledku výbuchu dronu dvacetiletá žena otřes mozku a četná střepinová poranění.

