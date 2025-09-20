ONLINE: Ukrajina v noci zasáhla přečerpávací stanice ruského ropovodu. Přeprava paliva se přerušila
Another explosive night deep in Russia: drones struck the Novokuybyshevsk refinery and the “Kreking” oil facility in Saratov, both over 700 km from Ukraine’s border.— NOELREPORTS (@NOELreports) September 20, 2025
Ukrainian long-range sanctions. pic.twitter.com/aJ0hoKE4rh
Drony ukrajinské tajné služby SBU a armádních speciálních sil zasáhly v noci na sobotu přečerpávací stanice ruského ropovou Kujbyšev-Tichoreck ve Volgogradské a Samarské oblasti Ruska. Tento ropovod se používá k vývozu ropy přes přístav Novorossijsk na jihu evropského Ruska. Uvedl to v sobotu server Ukrajinska pravda s odvoláním na své nejmenované zdroje.
„V důsledku útoku ukrajinských dronů se zastavila práce (napadených) stanic a přerušila přeprava ropy,“ napsal server. Zdůraznil, že právě tato infrastruktura přináší do ruského rozpočtu obří zisky, které slouží k financování války proti Ukrajině. „Práce na přerušení těchto finančních toků bude pokračovat,“ přislíbil zdroj.
Server připomněl, že drony SBU tento měsíc, v noci na 12. září, zasáhly v ruském přístavu Primorsk dva tankery sloužící k vývozu ruské ropy. Primorsk je hlavní ruský přístav pro překládku ropy ve Finském zálivu Baltského moře. Nachází se na konci systému ropovodů.
Ukrajinské drony během noci na dnešek poškodily ruské petrochemické podniky v Saratově a Samarské oblasti, zásobující ruskou armádu, informoval dříve ukrajinský generální štáb.
Drony konkrétně napadly rafinérii v Saratově, schopnou zpracovat sedm milionů tun ropy ročně, a také rafinérii v Nokujbyševsku o kapacitě 8,8 milionu tun ropy i další podnik v Samarské oblasti, který smíchává ruskou ropu o vysokém a nízkém obsahu síry na export.
„Důsledky poškození se upřesňují. Všechny zasažené objekty se podílejí na zásobování ruských ozbrojených sil,“ napsal štáb na telegramu.
Nejefektivnějšími sankcemi proti Rusku jsou požáry v jeho rafinériích, ropných terminálech a skladištích ropy, prohlásil v půli září ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj po sérii ukrajinských útoků proti ruským podnikům pro zpracování nebo přepravu suroviny, jejíž prodej Moskvě významnou měrou pomáhá financovat válku proti Ukrajině. Ukrajina se s pomocí Západu brání ruské agresi již tři a půl roku.