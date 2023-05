ONLINE: Když budu prezident, vyřeším válku na Ukrajině za 24 hodin, prohlašuje Donald Trump

Když budu prezident, vyřeším válku na Ukrajině za 24 hodin, prohlásil bývalý americký prezident Donald Trump během veřejné debaty pořádané stanicí CNN. Trump rovněž uvedl, že by velmi pravděpodobně udělil milost většině z těch, kteří v lednu roku 2021 násilím vpadli do budovy Kapitolu. Washington/Kyjev 6:30 11. května 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podle Donalda Trumpa, který se bude potřetí ucházet o Bílý dům, mají jak ukrajinský, tak ruský prezident slabé a silné stránky | Zdroj: Reuters

Kaitlyn Boissoneauová je mladou voličkou republikánů, která bude ve volbách v roce 2024 volit prezidenta vůbec poprvé. Donalda Trumpa se během debaty zeptala, zda podporuje americkou vojenskou pomoc Ukrajině a jak by se vypořádal s hrozbou, kterou představuje ruský prezident Vladimir Putin.

Trump na její dotaz odpověděl, že kdyby byl on prezidentem, k válce by nedošlo. „Pokud budu prezidentem, vyřeším tuto válku za jeden den, za 24 hodin,“ prohlásil Trump, který se již na podzim nechal slyšet, že se hodlá potřetí ucházet o Bílý dům.

Jak exprezident dodal, setkal by se s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským i s Vladimirem Putinem. „Oba mají slabé stránky a oba mají silné stránky a během 24 hodin by byla válka vyřešená. Bylo by po ní,“ řekl Trump.

Další z dotazů se týkal toho, zda by omilostnil útočníky na Kapitol. Bývalý prezident odpověděl, že by tak „s největší pravděpodobností“ učinil, kdyby se stal v roce 2024 znovu prezidentem.

Trump již v minulosti opakovaně vyjádřil soucit s lidmi, kteří byli uvězněni kvůli podílu na výtržnostech z 6. ledna 2021. Nepokoje v sídle Kongresu v lednu 2021 vypukly ve chvíli, kdy tam začínala společná schůze obou komor k výsledkům prezidentské volby.

V té Trump nedokázal obhájit svůj mandát, porážku v souboji s demokratem Joem Bidenem ale neuznal a volby neustále označuje za zmanipulované.

S projevem v tomto duchu vystoupil i těsně předtím, než tisíce jeho příznivců vtrhly do areálu Kapitolu. Události si nakonec vyžádaly pět mrtvých a desítky zraněných.

Bývalý americký vůdce během debaty znovu odmítl uznat, že prohrál prezidentské volby v roce 2020. Jak popsala CNN, místo toho opakoval nepravdivá tvrzení že byly volby zmanipulované.

Moderátorka Kaitlan Collinsová se přitom snažila poukázat mimo jiné i na to, že i lidé z Trumpova volebního štábu uváděli, že volby proběhly spravedlivě. Jak Donald Trump následně dodal, výsledky prezidentských voleb v roce 2024 přijme v případě, že je bude považovat za „čestné“.

Soudní porota tento týden v úterý rozhodla, že se Trump dopustil sexuálního zneužití, když před téměř 30 lety napadl bývalou novinářku Jean Carrollovou. Ta ho u soudu v New Yorku žalovala v občanskoprávním sporu a vinila ho ze znásilnění a také z pomluvy.

Carrollová tvrdí, že ji Trump v roce 1996 znásilnil v převlékací kabince obchodního domu v New Yorku. Porota dospěla k závěru, že to se neprokázalo, Trump ale podle ní tehdy Carrollovou sexuálně zneužil.

Trump tato obvinění již několikrát odmítl a v debatě se CNN to zopakoval. Exprezident rovněž uvedl, že Carrollovou ani nezná. Jak následně dodal, nemyslí si, že by ho tento verdikt diskvalifikoval v jeho úsilí stát se prezidentem či že by rozsudek mohl mít vliv na ženy-voličky.