ONLINE: Ukrajina zavedla technologii ‚roje dronů‘. Poškodila pomocí ní přes 200 cílů v Rusku

Ukrajina si Česku stěžovala na vadnou dělostřeleckou munici. Ta zranila vojáky a poškodila systémy

„Je to noční můra každého dělostřelce: granát nevybuchne kilometry daleko v nepřátelských pozicích, ale krátce poté, co opustí hlaveň děla. Právě to se stávalo vojákům na Ukrajině,“ napsal deník.