ONLINE: Ukrajinská armáda osvobodila čtyři vesnice na Donbase, uvedl Kyjev. Rusko také hlásí zisky
Ukrajinská armáda osvobodila tři vesnice v Doněcké oblasti, uvedl v neděli podle serveru Ukrajinska pravda hlavní velitel ukrajinských ozbrojených sil Oleksandr Syrskyj. Konkrétně jmenoval obce Mychajlivka, Zelenyj Haj a Volodymyrivka. Ukrajinská vojenská rozvědka HUR pak podle stejného webu oznámila dobytí vesnice Novomychajlivka ve stejné oblasti.
Ruské ministerstvo obrany naopak podle ruské státní tiskové agentury TASS ohlásilo dobytí vesnice Filija v Dněpropetrovské oblasti.
‚Rusko nemůže rozhodovat o svobodě Ukrajiny.' V Den nezávislosti jí Carney slíbil pomoc za víc než miliardu
„Naše jednotky úspěšně provedly protiútok a vyčistily od nepřítele vesnice v Doněcké oblasti – Mychajlivku, Zelenyj Haj a Volodymyrivku,“ uvedl Syrskyj podle generálního štábu na facebooku, kde dále sdělil, že nejsložitější situace je podle něj u města Pokrovsk.
„Situace je opravdu obtížná, nepřítel soustředil své hlavní úsilí na tento úsek fronty,“ dodal. Zelenyj Haj se nachází v těsné blízkosti Dněpropetrovské oblasti, Mychajlivka a Volodymyrivka leží nedaleko Pokrovsku, o který se bojuje už měsíce, napsala agentura Reuters.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v neděli podle webu Ukrajinska pravda na tiskové konferenci s kanadským premiérem Markem Carneym v Kyjevě řekl, že ukrajinská armáda má „velmi pozitivní výsledky“ na Donbase, který tvoří Doněcká a Luhanská oblast. „Dobrá překvapení pro Rusy, myslím, že hlavní velitel později řekne detaily," řekl prezident.
Rusko zahájilo rozsáhlou invazi na Ukrajinu 24. února 2022. Ukrajinci nápor nepřátelských vojsk zčásti odrazili a některá území dobyli zpět. Moskva ovšem okupuje rozsáhlou část ukrajinského území a v poslední době invazní síly na východě země za cenu vysokých ztrát pomalu, ale setrvale postupují.
Moskva chce na Donbasu získat klíčový pevnostní pás. Ten brání dalšímu postupu ruských vojsk na západ
Rusko podle agentury Reuters ovládá téměř 114 500 kilometrů čtverečních ukrajinského území, což představuje asi 19 procent rozlohy Ukrajiny, a to včetně poloostrova Krym, který Moskva anektovala v rozporu s mezinárodním právem v roce 2014.
V neděli ruské ministerstvo obrany oznámilo dobytí obce Filija v Dněpropetrovské oblasti, což je podle TASS šestá obec v tomto regionu, které se v poslední době zmocnily ruské síly. Ukrajinská strana ruské územní zisky v Dněpropetrovské oblasti oficiálně nepotvrdila.
Podobná prohlášení jednotlivých stran konfliktu nelze bezprostředně v podmínkách války nezávisle ověřit.