ONLINE: Ukrajinská delegace bude mít mandát jednat o příměří. Okupaci Krymu ale neuzná, řekl Zelenskyj

Ukrajinská delegace, která se ve středu setká v Londýně s představiteli západních zemí, bude mít mandát k jednání o úplném nebo částečném příměří. Novinářům to v úterý podle agentury Reuters řekl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Sledujeme online Kyjev 20:05 22. dubna 2025

Na tiskové konferenci kromě toho uvedl, že Kyjev bude připraven jednat s Moskvou v jakémkoliv formátu, jakmile bude platit klid zbraní. Nebude však podle něj možné rychle dohodnout všechny podmínky případné mírové dohody.

„Ukrajina právně okupaci Krymu neuzná. Je to naše území, území ukrajinského národa,“ prohlásil Zelenskyj podle veřejnoprávní stanice Suspilne. Diskuze ohledně Krymu a dalších území okupovaných Ruskem podle hlavy státu povede jen k prodlužování války.

Rusko zahájilo invazi na Ukrajinu v únoru 2022 a okupuje asi pětinu ukrajinského území včetně poloostrova Krym, který Moskva anektovala v rozporu s mezinárodním právem už v roce 2014.

Zelenskyj v pondělí na síti X uvedl, že ve středu budou v Londýně jednat ukrajinští představitelé se zástupci západních zemí. „Ukrajina, Británie, Francie a USA – jsme připraveni postupovat co nejkonstruktivněji, stejně jako jsme to činili dříve, abychom dosáhli bezpodmínečného příměří, po němž bude následovat nastolení skutečného a trvalého míru,“ uvedl.

Zelenskyj účast ukrajinských zástupců na jednání potvrdil po telefonátu s britským premiérem Keirem Starmerem, nezmínil nicméně, kdo bude součástí delegace.

Zájem USA

O příměří a mírovou dohodu mezi Ruskem a Ukrajinou usiluje Bílý dům. Spojené státy dosud vedly oddělená jednání se zástupci obou znepřátelených zemí, k výsledku se zatím dospět nepodařilo.

Americký prezident Donald Trump minulý týden pohrozil, že USA ukončí své snahy o urovnání konfliktu, pokud Moskva a Kyjev brzy nedosáhnou pokroku v rozhovorech.

Spojené státy jsou podle agentury Bloomberg v rámci budoucích dohod o příměří a míru připraveny zmírnit sankce uvalené na Rusko a uznat ruskou kontrolu nad Krymem, který je podle mezinárodního práva součástí Ukrajiny.

Americký návrh by vedl k zmrazení frontové linie, přičemž by si Rusko ponechalo faktickou kontrolu nad většinou okupovaných území na východě a jihu Ukrajiny, píše Bloomberg. Ukrajina by se také měla vzdát nadějí na vstup do NATO, nicméně dohoda by měla zahrnovat bezpečnostní záruky pro Kyjev, dodala agentura.

Šéfka diplomacie Evropské unie Kaja Kallasová v úterý agentuře AFP řekla, že EU nikdy neuzná Krym jako ruský. Spojené státy podle Kallasové dosud nevyužily své možnosti k tlaku na Rusko a Moskvu obvinila z toho, že jen hraje o čas. „Myslí si, že je čas na jejich straně, takže ve skutečnosti neukazují žádná dobrá znamení ani dobrou vůli,“ uvedla šéfka unijní diplomacie.