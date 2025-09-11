ONLINE: Ukrajinská rozvědka hlásí, že Kyjev vyřadil z provozu ruskou válečnou loď za 60 milionů dolarů
Ukrajinská vojenská rozvědka HUR oznámila zasažení ruské víceúčelové válečné lodi u přístavu v Novorossijsku. Velení ruské Černomořské flotily útok zatím nekomentovalo.
Podle ukrajinské vojenské rozvědky HUR útok na ruskou radiolokační loď provedly zvláštní jednotky pomocí dronu ukrajinské výroby. Dron zasáhl kapitánský můstek, poškodil navigační a komunikační systém i rušičku dronů. Loď je mimo provoz a oprava si vyžádá delší čas, uvedla HUR.
Jednalo se podle ní o speciální loď třídy MPSV07, které bylo uvedeno do provozu v roce 2015. Moskva měla k dispozici čtyři tyto lodě a cena jedné je podle rozvědky 60 milionů dolarů.
Tento plovoucí radar chránil přístav v Novorossijsku, kde kotví zbylá část ruské černomořské flotily, jejíž součástí jsou i plavila nesoucí rakety. Značnou část flotily už Rusko od začátku invaze v roce 2022 v důsledku ukrajinských operací ztratilo