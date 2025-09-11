ONLINE: Ukrajinská rozvědka hlásí, že Kyjev vyřadil z provozu ruskou válečnou loď za 60 milionů dolarů

Ukrajinská vojenská rozvědka HUR oznámila zasažení ruské víceúčelové válečné lodi u přístavu v Novorossijsku. Velení ruské Černomořské flotily útok zatím nekomentovalo.

Kyjev Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Podle ukrajinské vojenské rozvědky HUR útok na ruskou radiolokační loď provedly zvláštní jednotky pomocí dronu ukrajinské výroby. Dron zasáhl kapitánský můstek, poškodil navigační a komunikační systém i rušičku dronů. Loď je mimo provoz a oprava si vyžádá delší čas, uvedla HUR.

Jednalo se podle ní o speciální loď třídy MPSV07, které bylo uvedeno do provozu v roce 2015. Moskva měla k dispozici čtyři tyto lodě a cena jedné je podle rozvědky 60 milionů dolarů. 

Tento plovoucí radar chránil přístav v Novorossijsku, kde kotví zbylá část ruské černomořské flotily, jejíž součástí jsou i plavila nesoucí rakety. Značnou část flotily už Rusko od začátku invaze v roce 2022 v důsledku ukrajinských operací ztratilo

Martin Dorazín, ako, cen Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Mohlo by vás zajímat

Zprávy ze světa

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Zprávy z domova, Zprávy ze světa Sněmovní volby 2025, Volební průzkumy, Petr Pavel, Petr Fiala, Andrej Babiš, Markéta Pekarová Adamová, Marek Výborný, Vít Rakušan, Zdeněk Hřib, Tomio Okamura, Koalice Spolu, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Hnutí STAN, Piráti, Hnutí ANO, Hnutí SPD, Stačilo!, Motoristé Sobě, Česko 2025, Online k ruské invazi na Ukrajinu, Vladimir Putin, Volodymyr Zelenskyj, Donald Trump, Elon Musk, Si Ťin-pching, Evropská unie, Vinohradská 12, Ověřovna!, Kutnohorská sekta, Společnost nedůvěry, Rozděleni Evropou, Akce: Výbuch, České klima, Film, Můj rozhlas, Počasí, Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/2025, Fotbalová liga 2024/2025, Biatlon

Doporučujeme