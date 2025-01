ONLINE: Ukrajinské drony a rakety útočily na ruské vojenské cíle. Poškodily objekty v mnoha oblastech

Místní čelí ohromnému barbarství. V Záporoží je cílem terorizování civilního obyvatelstva, říká Šír

„Jestliže Rusové tímto způsobem nakládají s civilním obyvatelstvem, tak si nikdo nedělá iluze, jak by to tady vypadalo v případě, že by do města zašli,“ popisuje pocity místních politolog Jan Šír.