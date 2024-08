ONLINE: Ukrajinské jednotky zajaly stovky ruských vojáků a dál postupují v Kurské oblasti, uvedl Syrskyj

Londýňané vybrali 88 000 na dovolenou pro svého oblíbeného metaře. Firma mu dar zakázala přijmout

Lidé chtěli sbírkou vyjádřit Spiersovi vděčnost za to, že jejich ulice už sedm let udržuje vždy příkladně čisté. Více než 200 lidí přispělo do začátku tohoto týdne dohromady 3000 librami na dovolenou.