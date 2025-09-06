ONLINE: ‚Umírají hrdinové a ne zločinci.‘ Lidé na Ukrajině protestovali proti zpřísnění trestů pro vojáky

V centru Kyjeva a na náměstích několika dalších ukrajinských měst vyšli večer lidé do ulic. Protestovali proti návrhům zákonů, které omezují práva vojáků a zpřísňují tresty za dezerci. Demonstranti taky požadovali zřízení úřadu vojenského ombudsmana.

Kyjev Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Nová norma vyvolala v ukrajinských městech největší veřejné protesty od února 2022, kdy Ukrajinu napadlo Rusko

V centru Kyjeva a na náměstích několika dalších ukrajinských měst vyšli večer lidé do ulic (ilustrační foto) | Foto: Stanislav Kozliuk | Zdroj: Reuters

Například demonstranti na náměstí Nezávislosti v centru Kyjeva skandovali „Represe není disciplína“. Mnozí si s sebou přinesli ručně psané transparenty s hesly: „Služba ne otroctví“, „Musíme chránit ty, kdo chrání nás“ nebo „Umírají hrdinové a ne zločinci“.

Požadovali, aby ukrajinská Nejvyšší rada odmítla zákony, které podle nich omezují práva vojáků.

První návrh zákona obnovuje trestní odpovědnost za neoprávněné opuštění jednotky nebo místa výkonu služby v době stanného práva. Druhý návrh zákona odebírá soudům možnost přihlédnout k okolnostem a zmírnit trest za nesplnění rozkazu.

Kateřina Havlíková Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Mohlo by vás zajímat

Zprávy ze světa

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Zprávy z domova, Zprávy ze světa Sněmovní volby 2025, Volební průzkumy, Petr Pavel, Petr Fiala, Andrej Babiš, Markéta Pekarová Adamová, Marek Výborný, Vít Rakušan, Zdeněk Hřib, Tomio Okamura, Koalice Spolu, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Hnutí STAN, Piráti, Hnutí ANO, Hnutí SPD, Stačilo!, Motoristé Sobě, Česko 2025, Online k ruské invazi na Ukrajinu, Vladimir Putin, Volodymyr Zelenskyj, Donald Trump, Elon Musk, Si Ťin-pching, Evropská unie, Vinohradská 12, Ověřovna!, Kutnohorská sekta, Společnost nedůvěry, Rozděleni Evropou, Akce: Výbuch, České klima, Film, Můj rozhlas, Počasí, Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/2025, Fotbalová liga 2024/2025, Biatlon

Doporučujeme