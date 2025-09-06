ONLINE: ‚Umírají hrdinové a ne zločinci.‘ Lidé na Ukrajině protestovali proti zpřísnění trestů pro vojáky
V centru Kyjeva a na náměstích několika dalších ukrajinských měst vyšli večer lidé do ulic. Protestovali proti návrhům zákonů, které omezují práva vojáků a zpřísňují tresty za dezerci. Demonstranti taky požadovali zřízení úřadu vojenského ombudsmana.
Například demonstranti na náměstí Nezávislosti v centru Kyjeva skandovali „Represe není disciplína“. Mnozí si s sebou přinesli ručně psané transparenty s hesly: „Služba ne otroctví“, „Musíme chránit ty, kdo chrání nás“ nebo „Umírají hrdinové a ne zločinci“.
Požadovali, aby ukrajinská Nejvyšší rada odmítla zákony, které podle nich omezují práva vojáků.
První návrh zákona obnovuje trestní odpovědnost za neoprávněné opuštění jednotky nebo místa výkonu služby v době stanného práva. Druhý návrh zákona odebírá soudům možnost přihlédnout k okolnostem a zmírnit trest za nesplnění rozkazu.