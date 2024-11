ONLINE: ‚USA a Čína při konfrontaci ztrácejí‘. Si Ťin-pching ve vzkazu Trumpovi vyzval k větší komunikaci

Čínský prezident Si Ťin-pching pogratuloval Donaldovi Trumpovi k vítězství v amerických prezidentských volbách. Podle agentur to uvedla čínská státní média. Během gratulace vyzval k vzájemnému respektu a oboustranně výhodné spolupráci. Trump v uplynulých hodinách mluvil také s hlavními americkými spojenci v Asii a Tichomoří - Japonskem, Jižní Koreou a Austrálií. Sledujeme online Peking/Washington 6:47 7. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Americký prezident Donald Trump a čínský prezident Si Ťin-pching (archivní foto) | Foto: Saul Loeb | Zdroj: Reuters

Si ve vzkazu zaslaném Trumpovi, který při svém prvním období v Bílém domu zavedl různá cla a omezení v obchodování s Čínou, uvedl, že Spojené státy a Čína ztrácí při konfrontaci a mají prospěch při spolupráci. Vyzval také k větší komunikaci.

„Stabilní, zdravé a trvalé čínsko-americké vztahy jsou v souladu se společnými zájmy obou zemí a očekáváními mezinárodního společenství,“ uvedl Si.

Harrisová: Musíme přijmout výsledky voleb, to je demokracie. Za práva a rovnost budeme bojovat dál Číst článek

Trump v uplynulých hodinách také mluvil telefonicky s představiteli hlavních spojenců USA v Asii a Tichomoří. Jihokorejský prezident Jun Sok-jol uvedl, že s Trumpem mluvil o bezpečností spolupráci, počínání Severní Koreje či možnosti osobního setkání.

„Myslím, že bude příležitost se setkat ještě v letošním roce,“ uvedl jihokorejský prezident. To by znamenalo, že by se oba politici jednali ještě před vstupem Trumpa do úřadu, který nastane až 20. ledna.

O bezpečnosti či ekonomice mluvili s Trumpem i japonský premiér Šigeru Išiba či šéf australské vlády Anthony Albanese. „Měl jsem dojem, že s ním mohu mluvit otevřeně,“ řekl o rozhovoru Išiba. Albanese pak doufá, že bude pokračovat projekt AUKUS, díky kterému by Austrálie měla získat ponorky na jaderný pohon.

Tchajwanské ministerstvo zahraničí uvedlo, že prezident Laj Čching-te zatím nemá v plánu telefonát s Trumpem. Tchaj-wan však doufá v další utužení vztahů se Spojenými státy.