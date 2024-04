ONLINE: USA finálně schválí zbrojní pomoc Ukrajině tento týden. Část dodávek získá Kyjev v řádu dnů

Americká zbrojní pomoc pro Ukrajinu v hodnotě přibližně 1,4 bilionu korun už je schválená Sněmovnou reprezentantů. Teď míří do senátu. Prezident Joe Biden o to Kongres požádal už před půl rokem. Sledujeme online Washington 8:04 22. dubna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ukrajina může nakoupit další sestavy protivzdušné obrany k ochraně měst, protitankové střely, raketomety (ilustrační foto) | Foto: Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko | Zdroj: Reuters

Pravděpodobně ještě tento týden by měl pomoc pro Ukrajinu schválit Senát. Poté se dostane k podpisu prezidentovi Bidenovi. Sice měl mít Senát týdenní přestávku, ale předseda demokratické většiny Charles Schumer svolal schůzi tak, že budou hlasovat jak o pomoci Ukrajině, tak Izraeli, tak indopacifického regionu, to znamená především Tchaj-wanu.

Je zřejmé, že Senát schválí všechny zákony, protože už na začátku února posvětili senátoři prakticky celý stejný balík zákonů. Byla na tom nadstranická shoda mezi demokraty a republikány.

Ve Sněmovně reprezentantů se ale schvalovala pomoc každému regionu zvlášť. A Senát teď musí hlasovat o sněmovních verzích zákonů.

Prezident Biden už před hlasováním ve sněmovně řekl, že zákony podepíše ihned, aby světu vyslal jasný signál. „Stojíme při našich přátelích a nenecháme Írán a Rusko vyhrát,“ řekl Biden.

Dodávky do několika dní

Některé dodávky by měla Ukrajina dostat už v řádu dnů. Aspoň to minulý týden říkal mluvčí amerického ministerstva obrany Patrick S. Ryder. Pentagon má totiž síť skladů nejenom na území Spojených států, ale i v Evropě a v nich má třeba střely do systému protivzdušné obrany, rakety, zbraně, také munici ráže 155 milimetrů pro houfnice, která je velice žádaná.

Podle nejmenovaného činitele Pentagonu citovaného agenturou AP tak může z evropských skladů přemístit zbraně velmi rychle na Ukrajinu. Některé skoro ihned, jakmile to vrchní velitel, to znamená prezident Biden, nařídí.

Další zásoby jsou na americkém území. Třeba v muničním skladu McAllister v Oklahomě jsou podle agentury AP miliony dělostřeleckých nábojů, a to i ty velmi žádané ráže 155 milimetrů. To jsou i ty, které shromažďuje česká muniční iniciativa.

Ukrajinské nákupy v USA

61 miliard dolarů, tedy jeden bilion a 400 miliard korun je obrovská suma. Ukrajina za to může nakoupit další sestavy protivzdušné obrany k ochraně měst, protitankové střely, raketomety.

Asi nebudou kupovat děla, letadla a dalekonosné rakety k ohrožení ruského vnitrozemí. To asi nedostanou, ale důležité je říct, že budou nakupovat hlavně americké zbraně.

To znamená, že peníze, které Spojené státy poskytnou Ukrajině, zůstanou doma, dají zase práci americkým zbrojovkám.

Ukrajina rovněž neutratí celých 61 miliard za zbraně, protože zhruba třetinu z toho, 60 miliard dolarů (474 miliard korun) si nechají Spojené státy, aby za to doplnily i sklady, protože už poskytly zbraně Ukrajině předtím.

Na nové nákupy bude mít Ukrajina přibližně 14 miliard dolarů (skoro 332 miliard korun) a potom také 9 miliard (213 miliard korun) dostane na hospodářskou pomoc, na fungování státu, na školství, zdravotnictví a tak dále.

Oproti původnímu návrhu, který byl schválen v únoru Senátem, už to není grant o 9 miliardách dolarů, ale je to jakási odpustitelná půjčka a o jejím splácení nebo odpuštění může rozhodovat prezident. To byla také podmínka republikánů, kterou chtěli vložit do zákona a chtěl ji tam ostatně mít také prezidentský kandidát Donald Trump.