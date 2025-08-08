ONLINE: USA by měly uvalit sankce na Rusko, prohlásila finská ministryně zahraničí

Finská ministryně zahraničí Elina Valtonenová v pátek uvedla, že doufá, že americký prezident Donald Trump přistoupí k uvalení sankcí na Rusko, protože by to pomohlo ukončit konflikt na Ukrajině. „Určitě doufám, že prezident Trump s těmito sankcemi pokročí,“ řekla Valtonenová v rozhovoru pro Reuters NEXT Newsmaker.

Ministryně zahraničních věcí Finska Elina Valtonenová

Ministryně zahraničních věcí Finska Elina Valtonenová | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

„To, co vidíme – a co nyní také předpokládáme – je, že důvodem, proč Rusko opět projevilo určitou ochotu k jednání, je, že zvýšené dodávky zbraní (na Ukrajinu) rozhodně zesilují tlak na Rusko, aby našlo způsob, jak ukončit válku,“ řekla Valtonenová.

Finsko, jeho severští sousedé a pobaltské státy patří mezi nejvěrnější podporovatele Ukrajiny.

Invaze v roce 2022 přiměla Finsko, které sdílí s Ruskem hranici dlouhou 1340 kilometrů, aby se před dvěma lety připojilo k NATO, čímž ukončilo desetiletí neutrálního postoje.

Trumpova lhůta

V pátek uplyne lhůta daná americkým prezidentem Trumpem Rusku k uzavření příměří s Ukrajinou. V případě nesplnění ultimáta hrozí Moskvě dalšími sankcemi. Zástupci Kremlu oznámili, že Vladimír Putin nemá nic proti schůzce s americkým prezidentem. Donald Trump potvrdil, že počítá s konáním schůzky v brzké době. 

Ruský prezident Vladimir Putin prohlásil, že by se mohl setkat Trumpem v Abú Zabí, hlavním městě Spojených arabských emirátů. Americká strana tvrdí, že iniciativa ohledně setkání přišla z ruské strany.

Oba prezidenti by měli jednat o mírovém plánu, který ve středu do Moskvy přivezl Trumpův vyjednavač Steve Witkoff. Ten se ale příliš neliší od podmínek, které Donald Trump nabídl Vladimiru Putinovi ještě při jednáních v Istanbulu na jaře. 

