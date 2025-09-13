ONLINE: USA stojí podle americké diplomatky při Polsku. Budou bránit ‚každou píď aliančního území‘
USA stojí při svém spojenci z NATO a budou bránit každou píď aliančního území, řekla v pátek večer členům Rady bezpečnosti americká zástupkyně při OSN Dorothy Sheaová. O mimořádné zasedání rady požádalo Polsko poté, co jeho vzdušný prostor v noci na středu narušily ruské drony. Ruský velvyslanec při OSN Vasilij Něbenzja na jednání odmítl, že Moskva cílila na Polsko. Drony, které ruská armáda použila proti Ukrajině, podle něj neměly takový dolet.
Sheaová rovněž připomněla, že Rusko v poslední době navzdory tvrzením o tom, že si přeje mír, zintenzivnilo své vzdušné útoky na Ukrajinu.
„Takové akce, nyní s narušením vzdušného prostoru amerického spojence - ať už to byl záměr, či ne -, ukazují obrovské pohrdání dobře myšlenými americkými snahami tento konflikt ukončit,“ prohlásila americká diplomatka.
Její slova zřejmě podle agentury Reuters měla za cíl uklidnit americké spojence poté, co prezident Donald Trump ve čtvrtek poznamenal, že narušení polského vzdušného prostoru mohlo být omylem.
Polské a alianční letouny většinu dronů sestřelily. Bylo to poprvé, co síly NATO tímto způsobem zakročily nad územím členského státu aliance.
Polsko zaznamenalo narušení svého vzdušného prostoru devatenácti drony. Za plánovanou akci označili incident polský vicepremiér Krzysztof Gawkowski či ministr zahraničí Radoslaw Sikorski.
Prohlášení Západu
Generální tajemník NATO Mark Rutte v pátek v reakci na incident oznámil vznik operace Eastern Sentry (Východní stráž), která posílí ochranu východního křídla aliance.
Už před pátečním jenáním Rady bezpečnosti se Spojené státy připojily ke společnému prohlášení západních států, které vyjadřuje obavy z průniku ruských dronů do polského vzdušného prostoru a které obviňuje Moskvu z porušení mezinárodního práva a Charty OSN.
Toto prohlášení pak před mimořádným zasedáním přečetl státní tajemník polského ministerstva zahraničí Marcin Bosacki.
Ukrajinské drony nad Polskem?
Podle tvrzení ruského diplomata však Varšava nepředložila důkazy, že by se skutečně jednalo o ruské zbraňové systémy. Drony totiž přiletěly z ukrajinského území.
Velvyslanec Kremlu uváděl, že ze záběrů dopadu trosek z jednoho místa lze usuzovat, že se jednalo o ukrajinskou techniku. Ruské bezpilotní letouny navíc podle něj mají dolet 700 kilometrů, a tak prý nebylo technicky možné, aby se do Polska dostaly.
Moskva má podle něj zájem o dialog s Varšavou, pokud prý jde Polsku skutečně o zklidnění místo zesilování napětí.