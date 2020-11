ONLINE: Biden vede v Michiganu a má nakročeno do Bílého domu. Trump se ale prohlásil vítězem

Spojené státy po probděné volební noci stále neví, kdo bude jejich příštím prezidentem. Ve středu ráno středoevropského času se sice úřadující prezident Donald Trump prohlásil v projevu za vítěze, výsledky sčítáni v nerozhodnutých státech ale naznačují, že by se po čtyřech letech mohl z Bílého domu odstěhovat. Jeho demokratický vyzyvatel Joe Biden vede v důležitých státech Michiganu, Wisconsinu a Nevadě. Jasné nejsou ani výsledky v Pensylvánii. sledujeme online Washington 16:54 4. listopadu 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kandidáti na post amerického prezidenta | Zdroj: Koláž iROZHLAS.cz/Profimedia/Reuters

Pokud by v Michiganu Biden udržel vedení, stačilo by mu z nerozhodnutých států získat už jen ty, ve kterých vede. Jde o Arizonu, Wisconsin, tři volitele v Maine a jeden v Nebrasce.

V tomto případě by mohl prohrát v Pensylvánii, Severní Karolíně, Georgii i na Aljašce, kde zatím podle průběžných výsledků na prezidenta Trumpa ztrácí.

Vyloučená není ani remíza. K té by mohlo dojít, kdyby získal Biden v Maine jen dva volitele a žádný další stát. V tom případě by přišla na řadu složitá procedura, která by zahrnovala i Kongres.

Trumpův projev (ve středu ráno středoevropského času), během kterého se prohlásil za vítěze, přenášely živě všechny velké americké televizní stanice, některé ale přenos z Bílého domu přerušily ještě před koncem Trumpovy promluvy, aby divákům ihned připomenuly skutečný stav volebního souboje.

„Neradi do toho vstupujeme, ale povinnost nás nutí poznamenat, že když (Trump) říká ‚tyhle volby jsme vyhráli, už jsme vyhráli‘, tak se to ani trochu nezakládá na faktech,“ řekl moderátor MSNBC Brian Williams.

Brian Williams steps in as MSNBC cuts out of Trump’s remarks: “We are reluctant to step in, but duty-bound to point out.” #election2020 pic.twitter.com/ok25WicXhT — The Recount (@therecount) November 4, 2020

Prezidenta nenechala domluvit ani režie NBC News, píše deník The New York Times. Moderátorka Savannah Guthrieová v reakci na prezidentova předčasná slova o vítězství uvedla, že vícero výroků od hlavy státu bylo „upřímně zkrátka nepravdivých“. Stanice CBS zase během Trumpovy promluvy do obrazu připojila vzkaz, že „CBS nemá předpověď vítěze prezidentského souboje“.

I několik hodin po Trumpově projevu stále analytici nemají jasno o vítězi v několika klíčových státech a žádná z předních zpravodajských organizací nepřisoudila Bílý dům tomu či onomu kandidátovi.

Trump si při svém projevu přisvojil prvenství ve státech jako Georgia, Severní Karolína a Pensylvánie, protože tam prý disponoval nedostižným náskokem. To se však od té doby s tím, jak přicházejí výsledky z korespondenčního hlasování, částečně změnilo.

„On ty státy nevyhrál. Nikdo neříká, že je vyhrál. Ty státy neřekly, že vyhrál,“ reagoval na prezidentovo prohlášení moderátor Chris Wallace ze stanice Fox News, která je obecně Trumpovi poměrně nakloněná. „Tohle je extrémně výbušná situace a prezident na ni právě hodil sirku,“ řekl Wallace.

Poté, co se neprávem prohlásil za vítěze voleb, kritizovali Trumpa američtí, ale i zahraniční komentátoři a politici. Výhrady vyjádřili i někteří republikáni, jako například bývalý guvernér státu New Jersey a občasný Trumpův poradce Chris Christie. „Je to špatné strategické rozhodnutí. Je to špatné politické rozhodnutí,“ řekl ve vysílání televize ABC.

Volební účast

Deník The New York Times napsal, že účast v letošních prezidentských volbách by mohla dosáhnout 67 procent, a být tak nejvyšší za posledních více než 100 let. Znamenalo by to, že svůj hlas ve volbách odevzdalo kolem 160 milionů obyvatel země, napsal list. Z toho více než 101,1 milionu lidí už odvolilo předčasně anebo poštou.

List podotkl, že za vysokou účastí mohou být problémy, které ovlivnily život téměř každého Američana. Jde o pandemii koronaviru a ekonomické problémy, ale i politické vášně, které provázely celé funkční období současného prezidenta Donalda Trumpa. Vliv mohla mít i opatření, která mnoho amerických států přijalo kvůli tomu, aby volení během pandemie bylo snazší a bezpečnější.

Nejméně v šesti státech americké unie přitom už jen předčasné hlasování přineslo vyšší účast, než tam činila celková v roce 2016, kdy se americký prezident volil naposledy. Šlo o Texas, Colorado, Washington, Oregon, Havaj a Montanu.