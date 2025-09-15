ONLINE: Útoky na rafinerie Zelenskyj označil za nejefektivnější sankce. ‚Působí nejrychleji,‘ uvedl

Nejefektivnějšími sankcemi proti Rusku jsou požáry v jeho rafineriích, ropných terminálech a skladištích ropy. Řekl to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v reakci na sérii útoků jeho země proti ruským podnikům pro zpracování nebo přepravu suroviny, jejíž prodej Moskvě významnou měrou pomáhá financovat válku proti Ukrajině.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj

Nejefektivnější sankce jsou podle Zelenského ty, které působí nejrychleji (archivní foto) | Zdroj: Vláda ČR

„Nejefektivnější sankce jsou ty, které působí nejrychleji,“ uvedl Zelenskyj. Ukrajina podle něho svými útoky významně omezila ruský ropný průmysl.

„Ruská válka je funkcí ropy, zemního plynu a dalších energetických surovin,“ řekl také ukrajinský prezident a poděkoval ukrajinským vojákům, kteří se podílejí na útocích na objekty ruského ropného průmyslu.

Ukrajinské drony tak například v noci na neděli zasáhly rafinerii ve městě Kiriši v ruské Leningradské oblasti. Závod přitom patří k největším v zemi a podle různých zdrojů ročně zpracuje 17,7 milionu tun až 21 milionů tun ropy. O noc dříve se cílem ukrajinského dronového útoku stala rafinerie v Ufě.

Rusko je stále druhým největším exportérem ropy na světě, ale v posledních týdnech se kvůli sezonně zvýšené poptávce a ukrajinským útokům potýká s nedostatkem benzinu.

V některých regionech na čerpacích stanicích benzin došel, jinde se u nich tvořily dlouhé fronty. Úřady v reakci na to zavedly omezení prodávaného množství pro jednotlivé zákazníky, píše Deutsche Welle. Do konce října také platí zákaz vývozu benzinu.

